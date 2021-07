Cosa ci riservano le stelle? Ecco l'Oroscopo di Corinne dal 30 luglio al 6 agosto

ARIETE : Tanto fumo e poco arrosto: ecco cosa riserva agosto a chiunque si sia trovato alle prese con situazioni indigeste od esperienze demoralizzanti. Ciò significa far buon viso a cattivo gioco, reclamare e dare rispetto e libertà, obliare arrugginiti rancori e pensare a spassarvela, imbastire novelle conoscenze, incentivare il settore finanziario e vivere alla giornata senza programmare un futuro quasi certamente diverso da come supponete. Fattibile una puntatina al mare.

TORO : Sembra essere ottimale per dare l’avvio ad un’estate speciale quest’ultimo quarto di Luna che il 31 luglio si forma nel vostro segno Zodiacale! Approfittatene per concedervi pause di relax, programmare un itinerario, sistemare annose faccende e chiudere temporaneamente i battenti anche perché siete talmente stanchi dal cominciare a perdere i colpi… Rimangono ancora delle cosine da sistemare ma fatelo con calma altrimenti rischiate di sbagliare.

GEMELLI : Dal 29 luglio la retrogradazione di Giove, il quale formerà un trigono col vostro Sole natale, potrete tirare respiri di sollievo, inquadrare faccende sbilenche, concedervi un fuori porta e spalancare le finestre della divina o terrena provvidenza… Difatti scamperete una rogna, vi sentirete meglio sia fisicamente che psicologicamente, varierete look ed imparerete a mostrarvi, per il bene di tutti, più accondiscendenti. Soldi da sborsare per un aggeggio da cambiare.

CANCRO : Al varco vi attendono giornate frenetiche e bisbetiche annoveranti regole a cui attenervi scrupolosamente, soluzioni da pigliare in fretta e una vagante stanchezza pur essendo consapevoli che per il momento non potete permettervi di mollare il tiro. Qualche nativo opterà per un viaggetto, altri si recheranno a trovare chi abita lontano, altri ancora dovranno sistemare una faccenda facente ansimare oppure, esaurite le ferie, ritorneranno fiaccamente al ritmo normale.

LEONE : Tira aria di concitazione dalle vostre parti … Sarà per la dissonanza di Giove, per dei contrattempi, un umore ballerino, un tiro mancino, fatto sta che apparirete piuttosto fermentati… Soltanto qualche leoncino giubilerà per un esito, una delucidazione, la soluzione di un tormentone, un gradito pensierino, un viaggettino, ed un compleanno diverso dallo scorso anno. Un paio di buffe sorprese vi meraviglieranno. Contenetevi nell’alimentazione e mitigate l’affanno.

VERGINE : Malgrado le stelle strizzino l’occhiolino propenderete a vedere il bicchiere mezzo vuoto causa una latente inquietudine a cui neppure voi sapete dare una giustificazione.… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia o di un affetto mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore materiale, dall’attività, da delle strane vacanze e le altrui riluttanze. Se invece attendete un responso o dei soldi sappiate che presto arriveranno.

BILANCIA : Dopo un periodo stressante potete benissimo abbandonarvi al dolce far niente anche se talune condizioni o restrizioni faranno salire i fumenti… Comunque sia aggrappatevi all’ottimismo, toglietevi uno sfizio, limitate gli abbuffi, approfondite un rapporto interpersonale, godetevi il solleone e mandate delle umane ochette a starnazzare in un altro cortile. Chi parte preventivi interminabili code e sia prudente sulla strada. Occhio anche ai temporali o alle grandinate.

SCORPIONE : Risoluti ma nel contempo indecisi su due opzioni vi barcamenerete trovando arduo far capire le vostre intenzioni a chiunque faccia orecchie da mercante oppure in uno scatto d’ira direte cose non pensate per poi pentirvene ma basterà chiedere scusa e tutto si aggiusterà. In aggiuntiva tratterete con dei brocchi, rimarrete annichiliti dall’altrui stupidità o vi scontrerete con un sistema burocratico da far pietà. In amore, in ferie o in casa l’imprevedibilità spadroneggerà.

SAGITTARIO : Svolte impreviste, baci e baruffe: nel corso di questo scombinato agosto potrà accadere di tutto… Se stufi di una determinata condizione anziché rimuginare voltate pagina riflettendo sul fatto che di vita ce n’è una e che neppure un attimo della medesima va sprecato seguitando a picchiare sul tasto sbagliato. Lasciatevi inoltre aiutare e lottate per la vostra serenità. Se avete commesso degli sbagli siete ancora in tempo a rimediare. Un accadimento vi sorprenderà.

CAPRICORNO : Al di là delle comuni apparenze qualcosa turba la quiete e anche se vi tenete tutto dentro sperate vivamente che qualcosina possa cambiare soprattutto se attornianti da persone che non capiscono un’accidenti. Dovrete fare delle raccomandazioni a coniuge, figlioli o anziani, cavarvela da soli in uno specifico frangente e respingere un soggetto impertinente. L’overture di agosto comunque non è malvagia a parte un acciacchino da curare e un incaglio da sormontare.

ACQUARIO : È un privilegio trastullarsi tra le braccia del gaudente Giove … Il sovrano dei pianeti promette la riuscita di tre intenti aiutando a combattere le battaglie sollevate dall’arcigno Saturno che puntualmente procacciava il fastidio di turno. Approfittatene al fine di arginare conflitti emotivi, svagarvi, fantasticare e trovare la forza di ribellarvi ad eventuali angherie e soprusi. Chi rimane al paesello si trastulli con scampagnate, camminate, chiacchierate e sonnellini ristoratori.

PESCI : Reduci dall’eclissi che nella notte tra il 27 e il 28 luglio si è formata nella vostra costellazione vi sentirete come svuotati da un peso e liberi di muovervi persino su quelli che fino a ieri sembravano essere terreni minati. Chi attualmente è in panciolle preventivi giornate radiose non escluso però un inconveniente atto a sciupare un mezzo incanto e chi è ancora a casa pensi seriamente a staccare spina e corrente prima di fondere. Una novella vi sorprenderà.