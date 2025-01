Da Ikea ad Action: a Cuneo e dintorni commercio in fermento, tra spostamenti e nuove aperture

Novità in arrivo, a Cuneo e dintorni, sul fronte commerciale. C'è parecchio fermento, in zona.

Con un po' di ritardo rispetto ai tempi inizialmente annunciati (metà dicembre), il prossimo 18 gennaio aprirà lo store Action, catena di discount non food. Sarà a Borgo San Dalmazzo, poco prima dell'area commerciale di Borgo Mercato, in via Cuneo 92. Nel nuovo store lavoreranno venti persone.

Restando in quell'area, al posto del Self, grande negozio di bricolage vicino a Cinelandia, arriverà Brico, come avevamo annunciato nei mesi scorsi con un articolo su Targatocn. Chiuderà nel giro di un mesetto, invece, il Brico presente da anni nell'area commerciale di Tetto Garetto, quello vicino all'Euronics. Uno spazio commerciale che potrebbe fare gola a parecchi grandi marchi. E, infatti, ci sarebbero delle manovre in atto, ma al momento nessuno si sbilancia con possibili nomi.

I primissimi rumors davano in arrivo niente meno che Ikea. Ma, e queste sono le novità dell'ultima ora, Ikea in effetti sta per arrivare. Ma non al posto del Brico e nemmeno con il classico store (la foto che abbiamo pubblicato è infatti di repertorio). Entro qualche mese Ikea aprirà all'interno della galleria Grande Cuneo con un nuovo Plan&Order Point. Si tratta di un nuovo format dedicato alla progettazione e all'acquisto di soluzioni d’arredo. Meno spazio e meno addetti, ma ambienti già allestiti da cui trarre ispirazione, guidati da esperti e con la possibilità di accedere all'intero catalogo di prodotti. Ikea aprirà al posto di Clayton, negozio di abbigliamento da uomo che si sposterà, invece, nei locali prima occupati da Tezenis, da qualche mese in corso Nizza. Per ora, dunque, per l'Ikea a cui tutti siamo abituati, bisognerà continuare a spostarsi fuori provincia.

E proprio in corso Nizza, prossimamente, dovrebbe chiudere il punto vendita Pandora. Chiuderà anche quello presente nel centro commerciale Granda Cuneo, per riaprire in via Roma, al posto di Swarovski.

Infine, tra i progetti di spostamento, pare che Eurospin andrà ad occupare un edificio in costruzione vicino al nuovo McDonald's di via Pertini. Così come il Mercatò di Borgo San Giuseppe occuperà i nuovi spazi in fase di costruzione lungo via Savona, a ridosso della nuova area residenziale.