Lo spettacolo “On Air” de Le Radiose arriva al Teatro Civico di Caraglio

Sabato 4 settembre alle 21 al Teatro Civico di Caraglio lo spettacolo “On Air” de Le Radiose segna la ripartenza dopo la pausa estiva di “Come sassi nell’acqua - Reloaded”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.





“On Air” è uno spettacolo di clown e teatro fisico caratterizzato dall'utilizzo del canto armonizzato a tre voci: Emanuela Belmonte, Genea Manenti e Valentina Musolino sono tre eleganti signorine che trasmettono il palinsesto di Radio Radiose, solo musica dagli anni '30 e '40, in onda rigorosamente in diretta e dal vivo. A scombussolare tutto sarà la frequenza della radio, instabile e capricciosa, che trascinerà le protagoniste in una montagna russa di epoche e stili.

Attraverso il teatro fisico, la pantomima e le coreografie legate ai brani eseguiti, le attrici danno forma anche a mondi visuali che essendo a volte in contrasto con ciò che si sente, danno spazio al gioco clownesco, il quale si sviluppa anche grazie alle relazioni tra i personaggi che sono uniti dallo scopo di portare avanti la trasmissione di musica anni '40, ma hanno gusti musicali, passioni e attitudini completamente diverse che li porta spesso ad esilaranti momenti di conflitto.

Il costo dei biglietti della stagione “Come sassi nell’acqua – Reloaded” resta invariato a 13 euro, con le consuete riduzioni, nonostante la contingentazione dei teatri che riduce notevolmente i posti disponibili. Anche per questo motivo è caldamente consigliata la prenotazione ai singoli eventi, chiamando lo 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30.





La stagione teatrale 2020/2021 “Come sassi nell’acqua - Reloaded” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte e in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

In collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Fertili Terreni Teatro, Torino Fringe Festival e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti: Intero € 13 - Ridotto € 10 - Ridotto extra € 8

Modalità di acquisto:

- Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro - 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30

Caraglio – Biblioteca Civica - 0171 617714

Busca – Ufficio Cultura - 0171 948624

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira - 0171 917080

- Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo