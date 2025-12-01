Alpi cuneesi, il grande inverno può iniziare: stagione anticipata con le prime aperture

Con l’arrivo delle prime precipitazioni ha preso ufficialmente il via la stagione invernale 2025/2026. Quest’anno l’avvio è stato anticipato dalle prime nevicate e dalle basse temperature, che hanno consentito l’innevamento tecnico e l’apertura anticipata di alcuni comprensori sciistici.

Proprio In vista dell’inizio della stagione, presso la sede di Confindustria Cuneo si è svolta la riunione di Cuneo Neve, convocata per discutere i temi strategici legati all’apertura degli impianti e al programma degli sci club locali, aspetti di grande importanza per l’intero settore. Durante l’incontro che riunisce 17 stazioni sciistiche della provincia, per un totale di 95 impianti di risalita e 400 chilometri di piste, si è parlato anche della programmazione delle aperture.

Prato Nevoso ha informato di aver avviato la stagione già domenica 23 novembre, mentre ad Artesina gli impianti sono operativi da giovedì 27 novembre e nei primi giorni di dicembre verrà inaugurato anche il nuovo impianto di Pian della Turra con seggiovia a 6 posti ad agganciamento automatico.

A seguire, la partenza degli altri comprensori: la Riserva Bianca di Limone Piemonte punta ad accogliere i primi sciatori nel weekend del 29–30 novembre per poi osservare una breve pausa e riaprire dal 5 dicembre così come Il Maneggio, sempre a Limone Piemonte. Pontechianale è già aperto nei week-end e nelle vacanze di Natale, mentre dal 6 dicembre, nei fine settimana, apriranno anche Frabosa, Sampeyre, Entracque, Lurisia, Rucaski e Pian Munè con la seggiovia per pedoni, per poi programmare un’apertura continua nelle vacanze di Natale.

Ad aprire i lavori della riunione è stato Roberto Gosso, presidente di Cuneo Neve e della Sezione Turismo di Confindustria Cuneo, che ha espresso apprezzamento per i progressi realizzati: «Desidero complimentarmi con Artesina per il completamento dell’impianto Pian della Turra, un nuovo fiore all’occhiello per l’impiantistica non solo provinciale, ma regionale, inoltre sottolineo l’importanza di collaborare e procedere verso obiettivi comuni, evidenziando come la sinergia tra operatori, istituzioni e associazioni di categoria sia fondamentale per la crescita e la competitività del settore. Ricordo l’invito ricevuto dalla Regione Piemonte per la conferenza stampa di presentazione dei tanto attesi esiti del Bando Neve 2024-2025 di mercoledì 3 dicembre».

Ha partecipato alla riunione in videocollegamento anche l’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, che ha ricordato l’impegno costante della Regione a sostegno dell’industria della neve.

In videocollegamento ha preso parte alla riunione anche Gianpiero Orleoni, presidente di Arpiet, che ha aggiornato sulle attività delle associazioni regionali e delle continue relazioni con la Regione Piemonte con particolare attenzione al presidio sulla Legge 2.

Nel corso della riunione Cuneo Neve si è espressa affinché Roberto Gosso possa assumere la vicepresidenza di Arpiet, incarico accolto con favore dai presenti, certi che il contributo del presidente Gosso porterà valore aggiunto e nuove prospettive all’organizzazione.

Sono state infine illustrate le proposte formative del Cfp, con i corsi invernali ed estivi dedicati al settore e si è ribadito l’importanza di garantire personale qualificato agli impianti e alle strutture ricettive, soffermandosi anche sulle iniziative dell’Atl Cuneese per la promozione della stagione invernale. Tra queste, l’evento di lancio “Le Alpi di Cuneo, paradiso dell’outdoor” in programma a Cap d’Ail il prossimo 4 dicembre, al quale sarà presente anche Cuneo Neve.