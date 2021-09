Scuola: il Bodoni di Saluzzo promuove quattro serate di orientamento in presenza

Iniziate da poco le lezioni, è subito momento di scelte importanti per i ragazzi di terza media.



La scuola superiore: una prima responsabile decisione che influenzerà la loro formazione culturale e il loro futuro professionale. In quest’ottica il Liceo "G. B. Bodoni" di Saluzzo promuove quattro serate di Orientamento in presenza, nelle date del 30 settembre, 1, 7 e 8 ottobre, momento di incontro con gli studenti e le loro famiglie durante le quali il Dirigente Prof. Rubini in compagnia di alcuni docenti illustrerà gli aspetti peculiari che caratterizzano i quattro indirizzi: Classico, Scientifico ad ordinamento, Scienze applicate e Scientifico Sportivo.



Serate in cui si potrà respirare l’aria del Liceo, occasione per poter comprendere se è la strada giusta da intraprendere, ascoltando le esperienze e i consigli di chi il liceo lo vive tutti i giorni. Una vetrina del liceo animata anche da studenti delle classi terminali che racconteranno il loro percorso scolastico, ponendosi come esempio per tutti i ragazzi che decideranno il prossimo anno scolastico di varcare le porte del Bodoni. Studenti che in passato hanno fruito a loro volta dell’Orientamento e che ricordano ancora oggi come l’aver ascoltato professori presentare le varie discipline, l’aver assaporato le numerose esperienze che si sarebbero potute vivere e l’aver visto l’orgoglio sui volti degli studenti che già frequentavano il Liceo sia stato decisivo per la loro scelta di allora.



Per accedere occorre prenotarsi presso la segreteria in orario 9-12 Tel. 0175 43431 (sig.a Anna).