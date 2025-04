E' online da oggi il nuovo portale cuneocultura.it [VIDEO]

Era stato presentato in commissione consiliare, ma da oggi è online il nuovo portale cuneocultura.it realizzato dal Comune di Cuneo.

Nasce con l’obiettivo di raccogliere, in un unico contenitore, l’attività culturale cittadina e i molti eventi che vengono organizzati sul territorio comunale, in modo da poter offrire agli utenti un panorama esaustivo delle attività culturali e ricreative in programma in città.



Una missione: smentire che a Cuneo non accade mai nulla. Una vetrina facilmente accessibile e intuitiva, con un logo riconoscibile e distintivo ispirato al nome della città e alla sua etimologia.







La presentazione ufficiale oggi nella salone d'Onore del Municipio.





Guarda il video:



“Abbiamo raccolto – dichiara l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico – una precisa richiesta proveniente dalle realtà culturali del territorio, ovvero cercare di dare maggior visibilità alle varie iniziative organizzate a Cuneo. Per questo siamo partiti dall’idea di dare il maggior risalto possibile alla sezione eventi, che raccoglie tutto ciò che accade in città. Si possono quindi trovare, oltre alle iniziative del nostro Ente, anche le offerte culturali che le varie realtà portano avanti e che arricchiscono Cuneo”.





Cultura e innovazione si uniscono e creano accessibilità. Si è sviluppato secondo le esigenze del settore cultura.

Il nuovo portale, fin dalla home page, dà subito ampio spazio agli eventi cittadini, aprendosi in una sezione che mette in risalto quelli più importanti. Immediatamente sotto, un’altra selezione di eventi “in evidenza” e, a seguire, la sezione che presenta i diversi spazi culturali cittadini, come le biblioteche, i musei, il Teatro Toselli ed il cinema Monviso.

Il menù orizzontale, presente in ogni pagina del portale, permette di spostarsi agevolmente all’interno delle singole schede dedicate agli spazi culturali cittadini, oltre a riportare il link per la sezione Eventi e per le news.

Ma il vero cuore del portale è la sezione eventi che permette di visualizzare tutta l’offerta culturale in programma in città. Questa è suddivisa in 3 ulteriori sottosezioni:

Rassegne: dove sono elencate le prossime rassegne organizzate in città, con tutti gli eventi relativi

Calendario eventi: dove si possono trovare i singoli appuntamenti, ordinati cronologicamente

Archivio eventi: dove si possono trovare gli eventi passati

La sua struttura poggia la ricerca delle iniziative di proprio interesse sul calendario eventi filtrabile per rassegna, per tipologia di evento (ad esempio letteratura, workshop, film, musica ecc…) e per tag, ovvero etichette che caratterizzano il singolo evento (ad esempio Nati per leggere, Cultura 0-6, La biblioteca ospita ecc…).

“Sul portale – prosegue l’Assessora Clerico - verranno quindi caricati gli eventi culturali del Comune, come le attività dei due musei civici e delle biblioteche, le mostre allestite negli spazi comunali, la programmazione del Cinema Monviso, la stagione teatrale del Toselli, le rassegne letterarie come Scrittorincittà o altri progetti culturali di alto profilo. A questi appuntamenti si affiancheranno le iniziative organizzate da partner istituzionali o dalle associazioni culturali attive sul territorio comunale. In questo modo, crediamo di essere riusciti a dare risposta concreta alle richieste delle realtà culturali cittadine e dei tanti appassionati e curiosi che chiedevano come conoscere quello che accade in città.”

Così la Sindaca Patrizia Manassero: “Il portale sarà un riferimento utile e interessante e sono certa che saremo stupiti dalla ricchezza di iniziative e di proposte che abbiamo in città. Invito tutte e tutti a esplorare questo nuovo spazio digitale per poter vivere più pienamente gli spazi e gli eventi culturali che sono a Cuneo. Da una maggiore e più semplice condivisione digitale delle informazioni, la cultura stessa potrà crescere. Voglio ringraziare chi ha lavorato molto per arrivare a questo momento di cui c’era grande necessità”.

Il portale sarà gestito dai diversi uffici comunali che si occupano di cultura, sotto la regia dell’Ufficio Comunicazione.

La realizzazione del nuovo portale è stata affidata alla visual agency albese Hellobarrio (che già ha realizzato il nuovo sito di scrittorincittà), che ha studiato anche un nuovo logotipo che servirà a connotare maggiormente le iniziative culturali realizzate in città.

“Tutto si basa sulla storia e sul patrimonio del luogo: rappresenta la cultura sia per i cuneesi che per i visitatori. La proposta di branding si basa su un nuovo posizionamento della città: diversità, cambiamento e organizzazione. Il linguaggio visivo mira a esprimere l'essenza di Cuneo, permettendole di esprimere al meglio il suo status culturale e di comunicare con il pubblico attraverso molteplici canali. Basata su una griglia grafica che rappresenta le caratteristiche della città, ossia il cuneo, si ispira all'architettura, al linguaggio espressivo della lettera "U" per creare un'identità iconica, versatile e contemporanea.” racconta Andrea Viberti, Founder e Art Director di Hellobarrio.

“Il nostro obiettivo – conclude l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard – è far diventare Cuneo una città sempre più smart e progressivamente stiamo andando avanti. Il nuovo portale è infatti un ulteriore tassello della “rivoluzione” in atto nell’universo web comunale, concepito come una galassia dove il sito principale, che vedrà la luce entro la fine del 2025, si arricchisce di una serie di "siti satellite", capaci di ampliare e diffondere con maggiore efficacia la straordinaria offerta di eventi e iniziative promosse dal Comune di Cuneo. Negli ultimi mesi le novità tecnologiche introdotte in città sono molteplici, dai totem luminosi in prossimità delle fermate dei pullman all’app per segnalare disservizi (Municipium n.d.r.), passando per i facilitatori digitali che aiutano i cittadini in difficoltà a utilizzare i servizi digitali, fornendo un supporto concreto. Il percorso di digitalizzazione intrapreso non è ancora completo, ma abbiamo fatto grandi passi avanti. La strada è tracciata e siamo pronti a percorrerla tenendo conto delle esigenze dell’oggi, ma anche, e soprattutto, di quelle del domani.”



Durante la conferenza sono stati presentati anche il nuovo sito web ed il nuovo logo per il Premio città di Cuneo per il Primo Romanzo https://www.primoromanzo.it/

Dati tecnici

Francesco Maggi, Founder e Chief Technology Officer di Hellobarrio: “Il sito Cuneo Cultura è sviluppato su WordPress, con un’architettura scalabile e un’interfaccia ottimizzata per l’accessibilità e la navigazione intuitiva. Il codice è basato su HTML5, CSS3 e JavaScript, con l’integrazione di framework moderni per garantire un’esperienza fluida su tutti i dispositivi. Il sito è ospitato su un server cloud certificato per la Pubblica Amministrazione, assicurando elevati standard di sicurezza e conformità normativa. Per migliorare l’accessibilità, sono stati implementati plugin specifici che consentono la personalizzazione dell’interfaccia in base alle esigenze degli utenti, come il ridimensionamento del testo e l’adattamento dei colori. L’ottimizzazione SEO è garantita da strumenti avanzati che migliorano l’indicizzazione e la visibilità online.”