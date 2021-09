Younger Wine: nella terza puntata protagonista è la Cantina Tibaldi di Pocapaglia

Younger Wine è la nuova rubrica video dedicata ai giovani talenti del mondo del vino condotta da Flavia Monteleone e in onda sui nostri quotidiani online in cinque puntate.

Protagonista della seconda puntata, questa alle ore 21, è la Cantina Tibaldi di Pocapaglia dove abbiamo incontrato le sorelle Daniela e Monica Tibaldi.

La qualità è ottenuta direttamente nei vigneti di proprietà, dove Monica e Daniela, coadiuvate da nonno Tunin e papà Stefano, curano personalmente ogni singola vite con passione e impegno, ed è orientata a ottenere un frutto eccellente che in cantina non necessita di grandi interventi. Tutta la lavorazione è svolta completamente a mano e con un occhio di riguardo alla natura e al territorio nel quale la famiglia è nata e vive.

La cura personale e minuziosa di ogni fase della lavorazione, dalle vigne alla produzione del vino e all’imbottigliamento, è da sempre alla base della filosofia produttiva della Tibaldi Vini. Grazie alle conoscenze in campo enologico, in cantina accanto alle tecniche tradizionali, tramandate di padre in figlia, vengono utilizzate tecnologie all’avanguardia nella vinificazione e nell’affinamento, con l’eccellente risultato di vini genuini e tipici espressione del territorio.

La trasmissione è realizzata grazie al contributo di GAI Macchine Imbottigliatrici s.p.a di Ceresole d’Alba, da sempre leader nella produzione di macchinari e tecnologie per la vinificazione.