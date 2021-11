Anche a Saluzzo la Colletta Alimentare: raccolte 1,2 tonnellate di prodotti

Sabato 27 novembre anche a Saluzzo si è tenuta la Colletta Alimentare, iniziativa nazionale del Banco Alimentare, che da anni sostiene anche l'Emporio della Solidarietà della Caritas cittadina.



Una ventina i volontari dell'Emporio che, dalle 8.30 alle 19.30, si sono alternati di fronte al supermercato Mercatò Extra in via Lattanzi. Insieme a loro, anche diversi giovani studenti dei Licei Bodoni e Soleri-Bertoni, che stanno partecipando al progetto "Coltivare Cittadinanza" promosso dalla Caritas Diocesana grazie al contributo della Fondazione Crt per far conoscere le sue opportunità di volontariato.



Tra gli scaffali dell'Emporio in piazza Vineis, grazie alla generosità di tanti e tante saluzzesi, arriveranno 1.261 kg di generi alimentari donati nel corso della giornata.



Il direttore della Caritas di Saluzzo e il referente dell'Emporio, Spirito Gallo, ringraziano i cittadini e i supermercati che hanno aderito a questa iniziativa, assicurando un sostegno alle persone, circa un centinaio ogni settimana, che il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina varcano il portone di piazza Vineis in cerca di un aiuto per la spesa.



Per chi fosse in cerca di un aiuto alimentare o per fare volontariato in Caritas, si invita a contattare il Centro di Ascolto al numero di telefono 0175/42.739, all’indirizzo info@caritassaluzzo.it oppure recandosi nei locali di via Maghelona 7 negli orari di apertura (lunedì e mercoledì ore 9-11, venerdì ore 16-18).