Stampante multifunzione per l'ufficio: conviene noleggiarla o è meglio comprarla?

Quando in ambito professionale si ha la necessità di scegliere una nuova fotocopiatrice o una stampante multifunzione per l’ufficio, uno dei dubbi più frequenti è quello che riguarda la soluzione da adottare: è più conveniente il classico acquisto o la formula del noleggio? A dire il vero, non esiste una risposta universale valida per tutte le circostanze, poiché ogni caso deve essere valutato a sé. Dipende tutto dal tipo di utilizzo che dovrà essere fatto dei dispositivi in ufficio, ma dipende anche dalle priorità e dalle esigenze che ci si propone di soddisfare.

Quali benefici offre il noleggio

Certo è che con il passare del tempo un numero sempre più elevato di utenti si rende conto dei numerosi e significativi vantaggi che scaturiscono dal noleggio di stampanti multifunzione: il che è vero non solo per le grandi aziende strutturate, ma anche per le imprese di piccole dimensioni e per gli studi professionali. Questa soluzione, conosciuta anche con il nome di locazione operativa, è in molti casi decisamente più conveniente rispetto alla gestione di un dispositivo di proprietà, non solo a livello pratico ma anche dal punto di vista economico. Infatti, il servizio di noleggio delle stampanti include già non solo i vari interventi di assistenza tecnica che si potrebbero rendere necessari, ma anche gli eventuali ricambi. Inoltre, il noleggio è una formula diretta, e ciò vuol dire che per l’apertura del finanziamento non serve alcuna intermediazione bancaria.

I vantaggi del noleggio: le soluzioni del Gruppo Giustacchini

Per usufruire di tutti questi vantaggi attraverso il noleggio fotocopiatrici Cuneo si può fare affidamento sulla professionalità e sulla lunga esperienza del Gruppo Giustacchini, realtà che riesce a garantire alla clientela un servizio altamente professionale e completo sotto tutti i punti di vista in virtù del lavoro integrato compiuto da varie realtà. Il Gruppo In Ufficio, di cui è socio fondatore Ingros Carta Giustacchini, è presente in più di 20 città e rappresenta il principale consorzio del settore a livello nazionale, con una quota del 10% del mercato italiano della cancelleria. Questa realtà può vantare, tra l’altro, la certificazione di qualità norma UNI EN ISO 9001:2015.

Noleggio stampanti: perché è conveniente

Sul piano economico, è utile mettere in evidenza che grazie al noleggio non si ha a che fare con alcun tipo di immobilizzazione di capitali. La sola spesa da affrontare è quella relativa al canone mensile, che per altro è sempre uguale e quindi consente una pianificazione accurata. Questo vuol dire che non ci sono problemi o inconvenienti relativi al cash flow, in termini di liquidità o di budget: in altre parole, il parco stampanti può essere gestito con facilità e in maniera comoda, in virtù di costi programmati e certi. Senza rinunciare a una gestione flessibile, visto che si può scegliere la durata del noleggio a seconda dei propri bisogni, eventualmente specificando il numero di pagine.

Una formula personalizzabile

Per di più, la formula del noleggio può essere personalizzata: come accennato, si può decidere se prevedere nel canone un certo numero di pagine o meno. Ancora, è possibile decidere di gestire la fatturazione delle stampe una volta ogni sei mesi o una volta all’anno. In concreto, ciò consente al cliente di procedere con la stampa senza doversi preoccupare di avere oltrepassato il numero di copie indicate nel canone di ogni mese, ma al tempo stesso non si corre il rischio di pagare delle stampe che in realtà non sono state eseguite. Sono inclusi nel canone sia i toner che tutti i consumabili, e in più il monitoraggio da remoto consente ai clienti di riceverli quando ne hanno bisogno, e mai in ritardo.

I vantaggi fiscali

C’è, poi, la questione dei vantaggi fiscali. È possibile dedurre interamente i costi di noleggio, infatti, ai fini Ires e Irap, e in più si può detrarre l’Iva: il che comporta una evidente semplificazione della gestione della contabilità aziendale. Con il noleggio di stampanti e fotocopiatrici, poi, non c’è bisogno di gestire i beni ammortizzabili o i cespiti, a differenza di quel che avviene con un bene di proprietà. Non ci si deve preoccupare neppure dei costi di smaltimento, perché volendo si può integrare nel canone il servizio di ritiro dei consumabili esausti, incluso il toner.