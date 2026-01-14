Open Baladin presenta i locali rinnovati all'aeroporto di Torino Caselle

Ha riaperto, dopo un periodo di chiusura per lavori di rinnovamento, la birreria firmata Baladin che dal 2017 accoglie i viaggiatori dell’Aeroporto di Torino.

Il nuovo Open Baladin Torino Aeroporto, situato oltre i controlli di sicurezza, è pronto per ospitare sia i passeggeri in partenza, sia quelli in arrivo, grazie al nuovo layout della food court dell’area imbarchi aeroportuale.

Non si tratta di un semplice restyling, ma di un ripensamento totale degli spazi, ampliati e ridisegnati, con un design funzionale e una comunicazione rinnovata.

Open Baladin Torino Aeroporto vuole essere il modello di riferimento del gruppo Open Baladin – specializzato nello sviluppo foodservice – per il canale travel.

Il progetto, affidato a Velvet Studio, è stato concepito per offrire un ambiente accogliente e versatile, pensato sia per chi ha poco tempo, sia per chi desidera concedersi una pausa più lunga.

Il design richiama simboli iconici del birrificio Baladin: la soffittatura evoca il tendone da circo – e le sue stelle – del primo pub di Piozzo, mentre gli elementi decorativi riprendono l’“Occhio del Bevitore Sacro”, figura eterea, viaggiatore nel tempo e nello spazio che accompagna la storia del progetto ideato da Teo Musso.

Uno stile elegante ed evocativo, con colori caldi e materiali che donano un tocco vintage, in pieno spirito Baladin e che ospita fino a 80 posti a sedere.

Open Baladin Torino Aeroporto propone un’ampia offerta gastronomica ispirata ai menù dei locali del Gruppo. Protagonisti sono gli Hamburger & Co di carne 100% piemontese e vegetariani, affiancati dalla Focacceria, che utilizza focacce prodotte in carcere dal progetto sociale Panatè. Completano la proposta insalate, i piatti della Brasserie – come il galletto aromatizzato con le spezie della birra Isaac – e il Maritozzo in diverse varianti. Per chiudere in dolcezza, le Galuperie, con l’immancabile Birramisù preparato con la birra Super.

Sono 5 le vie di spillatura dedicate alle birre artigianali Baladin, a rotazione, mentre la gamma completa di birre, bibite e spirits è disponibile in bottiglia.

Inoltre, è stata allestita un’area dedicata alla vendita dei prodotti Baladin, per chi desidera portare con sé, a casa o in viaggio un “souvenir” 100% italiano e piemontese.

Il servizio di caffetteria è attivo per tutta la giornata, a partire dalle colazioni.

Le parole di Teo Musso: “Ci sentiamo a casa all’Aeroporto di Torino. Il nostro locale si è trasformato nel tempo seguendo le evoluzioni proposte dallo scalo per lo sviluppo dell’area commerciale. Per Birra Baladin si tratta di una vetrina internazionale che arricchisce la conoscenza del nostro marchio. Sono felice del lavoro fatto da tutto il gruppo capitanato da Salvatore Grizzanti, che sta lavorando per espandere il progetto Open Baladin. Questo nuovo locale è il modello da cui partiremo per proporci nel canale travel, affiancandoci ai locali di città già attivi a Torino, Roma, Cuneo ed ai prossimi in progettazione. Uno dei nostri compiti è far stare bene la gente, diffondendo la cultura della birra artigianale. Questo è l’obiettivo con cui apriamo oggi Open Baladin Torino Aeroporto. Ringrazio Torino Airport per la rinnovata e collaborativa partnership”.

Francesca Soncini, Direttrice Commerciale Extra-Aviation di Torino Airport, ha commentato: “Siamo felici che Baladin riapra il suo locale all’Aeroporto di Torino con questo nuovo format dedicato al segmento del travel. Attraverso questa collaborazione vogliamo valorizzare un’offerta di ristorazione di qualità legata al territorio piemontese, che ha così l’opportunità di proporsi a un pubblico in larga parte internazionale. Per noi si tratta anche del primo passo di un processo di rinnovamento degli spazi che sta riguardando la galleria commerciale della sala imbarchi: una riqualificazione volta a rendere più funzionali i percorsi dei passeggeri e ad ampliare le superfici che ospitano bar, ristoranti e i negozi. Vogliamo in questo modo rendere sempre più confortevole la permanenza del passeggero nel nostro aeroporto”.