Backstage torna giovedì 9 dicembre con “A Natale puoi…”

Torna giovedì 9 dicembre il nostro settimanale appuntamento con "Backstage", la trasmissione condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart Tv a partire dalle ore 21 sulle home page di Targato Cn e La Voce di Alba e sulle rispettive pagine Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Al centro della puntata di questa settimana il tema della solidarietà in vista della festa più attesa. A raccontare le proprie esperienze ospiti in studio Isabella Berardo, presidentessa della onlus “Le Nuvole”, e il dottor Salvatore Linguanti per il Rotary Club di Cuneo. In videcollegamento Franco Monnicchi, responsabile della comunità Emmaus Boves e il presidente della Caritas di Saluzzo Carlo Rubiolo.

Un prezioso contributo sarà offerto da Beppe Ghisolfi che, con un editoriale come sempre pungente, farà il punto sull’argomento della puntata.

A chiudere, Danilo Paparelli, con le sue graffianti vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.