Gli sbandieratori e musici della Città di Alba compiono 50 anni e preparano "tre feste"

Una grande festa divisa in più appuntamenti per condividere un cammino, una storia e un traguardo importante: quello dei 50 anni. Gli sbandieratori e musici della Città di Alba stanno stilando un programma ricco di appuntamenti, con la volontà di coinvolgere tutta la cittadinanza.

Si parte il 21 settembre, quando presso l'arena del Teatro Sociale di Alba verrà proiettato un filmato con testimonianze e racconti inediti sulla genesi e sulle attività del gruppo.

"Sono tanti i protagonisti, i sindaci, le persone che ci hanno sostenuto negli anni - racconta il presidente Sergio Destefanis -. Sicuramente gli Anni 80 e 90 hanno rappresentato momenti in cui abbiamo viaggiato molto, in cui si respirava grande energia e c'erano molte iniziative. Abbiamo girato mezza Europa e siamo stati anche in Brasile. Questo non vuol dire che nel presente manchino le attività, ultimamente ci siamo esibiti con grande soddisfazione a Carcassonne, in Francia".

Il 27 ottobre, all'interno del programma della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco D'Alba, ci sarà l'esibizione nel trofeo Battista Destefanis, con la partecipazione degli sbandieratori e musici "Principi d'Acaja di Fossano" e di A.S.T.A, il gruppo appartenente all Palio d'Asti. "Cosa non può mancare in un compleanno?, aggiunge Destefanis: la torta. E, infatti, la taglieremo in Piazza del Duomo e ci piacerebbe che il pubblico presente ne potesse avere una fetta e facesse un brindisi".

L'ultimo evento si terrà il 2 novembre: sarà più intimo e a invito presso la Cantina Terre del Barolo dove si vivrà un momento conviviale con degustazioni di prodotti e vino del territorio.

Durante la stagione non sono mancate le soddisfazioni per gli sbandieratori e musici della Città di Alba, a cominciare dall'elezione della Bela Trifolera 2023, Valentina Nastasi.

L'ultima è, in ordine di tempo, un risultato scolastico eccellente di un musico del gruppo, Alessia Ariano che ha sostenuto la maturità all'istituto Magistrale Leonardo Da Vinci Liceo Economico Sociale di Alba, ottenendo 100 e lode.