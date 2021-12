Covid, vacanze di Natale fra restrizioni e frontiere chiuse [RIVEDI LA PUNTATA]

E' questo il tema della puntata di Quarta parete andato in onda ieri martedì 7 dicembre su Targatocn e LavocediAlba e sulle pagine Facebook delle due testate.

Nella puntata del format condotto da Barbara Simonelli si è parlato di viaggi e delle vacanze, in vista del Natale, con le tante nuove strette e restrizioni legate alla nuova variante Omicron. Per il settore dei viaggi si tratta del terzo Natale condizionato dal Covid.

In studio Maurizio Bosia, titolare di Very Travel, Michele Tropini, commerciale di Chiesa Viaggi, Danilo Rinaudo, vicepresidente Federalberghi della provincia di Cuneo e infine, in collegamento, con Luigi Barbero, presidente dell'Atl Langhe Monferrato Roero.

Se da un lato i viaggi a lungo raggio sono decisamente crollati, con le nuove restrizioni che hanno portato a disdette e ad un nuovo clima di incertezza, dall'altro per la provincia di Cuneo il Covid ha permesso il rilancio di un turismo in natura, lontano dalle mete di massa.

RIVEDI LA PUNTATA