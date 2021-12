Backstage, rivedi la puntata dedicata alla solidarietà “A Natale puoi…”

Nell'ultima puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda nel consueto appuntamento del giovedì alle ore 21, si è parlato di solidarietà natalizia.

Ospiti in studio, accanto al conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto, Isabella Berardo, presidente della onlus “Gruppo Le Nuvole” e Salvatore Linguanti per il Rotary Club di Cuneo. In videcollegamento, Franco Monnicchi che gestisce l’associazione Emmaus di Cuneo e Carlo Rubiolo, presidente della Caritas di Saluzzo.

Protagonista della puntata andata di giovedì 9 dicembre, la solidarietà. Durante il dibattito gli ospiti hanno raccontato quelli che sono i loro obiettivi, il loro impegno e soprattutto l’importanza del donare e tendere una mano al prossimo.

“La nostra è una onlus- ha spiegato Isabella Berardo del gruppo "Le Nuvole"- si occupa di tempo libero e di ragazzi speciali dai 18 anni in su. Abbiamo due grandi progetti, il cheerleading e la ristorazione. I nostri sogni sono i mondiali in America e l’apertura di un ristorante che possa diventare stellato. Per Natale, i nostri ragazzi hanno realizzato l’etichettatura del Nebbiolo, firmato le Nuvole, e il panettone. Abbiamo bisogno di volontari”. (FOTO) https://www.facebook.com/gruppolenuvolesavigliano/

Salvatore Linguanti, per il Rotary Club di Cuneo: “Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. Abbiamo organizzato il pranzo della solidarietà per il 23 dicembre, con la partecipazione di 5 ristoranti di Cuneo: La Volpe dalla pancia piena, La Chiocciola, la Novella, il Lovera e i Goliardi. Offriremo un pasto completo, dall’antipasto al dolce alle famiglie bisognose. Il bene che facciamo agli altri ritorna. Siamo contenti di far gioire gli altri”. (FOTO)

Franco Monnicchi che gestisce l’associazione Emmaus: “Recuperiamo tonnellate di materiale usato e abbiamo un mercatino che ha dei prezzi accessibili a tutti. Dietro c’è la storia di un movimento. È nata grazie ad un campo di volontariato internazionale a Cuneo che ha permesso di creare questa attività. Quello che noi adoperiamo è un’economia circolare. Se si vuole collaborare con noi è di donare, se lo si ha, del materiale usato in buono stato. Si può anche portare nelle nostre due sedi, quella di Boves e quella di Cuneo e per chi vuole, abbiamo bisogno di volontari”. (www.emmauscuneo.it)

A chiudere, il presidente Carlo Rubiolo: “Il concetto di solidarietà nella Caritas è strettamente evangelico. Offriamo un servizio di sostegno alla comunità, anche attraverso in nostro Emporio, uno spazio di accoglienza il centro ascolto. Abbiamo bisogno di volontari!”

Ricordiamo inoltre l’iniziativa “A Natale regala cose buone”, organizzata dalla Cooperativa Sociale Armonia onlus di Saluzzo (FOTO).

Un prezioso contributo è stato fornito da Beppe Ghisolfi che, con un editoriale pungente e satirico, ha il punto sull’argomento della puntata. A chiudere, Danilo Paparelli con le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia. Autrice del programma, Charlotte Braghin.

