Approvati con il bilancio consolidato anche i servizi a domanda individuale del Comune di Cuneo

La discussione sul bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Cuneo - l'ultimo della seconda tornata 'targata Borgna' - ha occupato buona parte dell'ultimo consiglio comunale del 2021, svoltosi nella serata di lunedì 20 dicembre scorso.



Parte dell'analisi del bilancio ha riguardato i servizi a domanda individuale per l'anno in partenza dal 1° gennaio: illustrate dalla vicesindaca Patrizia Manassero, le proiezioni per il 2022 sono state approvati dalla maggioranza dei presenti.



I servizi a domanda individuale del Comune di Cuneo per l'anno prossimo sono in tutto dodici. Li riportiamo qui sotto, assieme alla definizione delle entrate e delle spese totali previste, e della percentuale di recupero di ognuno:



- Bagni pubblici: 0 entrate, 17.933,55 euro di spese, 0%

- Asili nido: 822.000 euro di entrate, 768.846,96 euro di spese, 106,91%

- Attività per la terza età: 30.000 euro di entrate, 138.156,91 euro di spese, 21,71%

- Impianti sportivi: 271.000 euro di entrate, 1.356.159,25 euro di spese, 19,98%

- Mense: 1.000.000 euro di entrate, 1.538.609,20 euro di spese, 64,99%

- Mercati: 39.610,80 euro di entrate, 83.087,07 euro di spese, 47,67%

- Pesa pubblica: 8.000 euro di entrate, 13.008,54 euro di spese, 61,50%

- Teatro Toselli: 12.000 euro di entrate, 180.685,78 euro di spese, 6,64%

- Cinema Monviso: 90.000 euro di entrate, 215.370,36 euro di spese, 41,79%

- Musei: 5.500 euro di entrate, 343.834,43 euro di spese, 1,60%

- Mostre: 212.500 euro di entrate, 225.833,72 euro di spese, 94,10%

- Sale Comunali: 60.000 euro di entrate, 77.954,17 euro di spese, 76,97%