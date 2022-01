Quattro studenti raccontano il “Bodoni Fashion Week”

Durante la settimana dal 17 al 22 gennaio, in entrambe le sedi del Liceo G.B. Bodoni, si è svolta la “Bodoni Fashion Week”, iniziativa un po’ diversa dal solito organizzata da noi rappresentanti di istituto per aggiungere un po’ di colore e originalità a queste settimane difficili. Più della metà degli studenti (ovviamente su scelta personale) si è impegnata a seguire il dress code scelto per le varie giornate: lunedì “monocolore”, martedì “matchati”, mercoledì “black and white”, giovedì “caotico”, venerdì “da sera” e sabato, probabilmente il più apprezzato fra tutti, in particolare dai ragazzi del triennio, in pigiama.



Non è stata solo una più che positiva realizzazione di uno dei punti della nostra lista, ma anche un’occasione, un momento di unione per tutti e, da quanto sentito da diverse testimonianze degli alunni stessi, anche un modo per alleggerire le giornate e strappare una risata ai docenti. E di questo siamo davvero molto soddisfatti.

Il successo di questa iniziativa si è fatto decisamente notare.



Non vediamo l’ora di continuare a realizzare le nostre idee e soprattutto di riproporre una seconda “Fashion Week” intorno al mese di maggio.



Nicholas Airaudo 4^S

Cecilia Boretto 1^K

Andrea Dalmasso 3^D

Sara Dedja 2^K



Liceo Bodoni - Saluzzo