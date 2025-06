Dal Palio dei Borghi di Fossano alla Fiera della Ciliegia di Dogliani: ecco tutti gli eventi del weekend in provincia di Cuneo

Il Palio dei Borghi a Fossano, con il Festival della Rana a Roreto di Cherasco e l’antica Fiera della Ciliegia di Dogliani sono solo alcune delle numerose manifestazioni di richiamo del week end nella Granda. Tantissimi gli eventi outdoor in questo caldo inizio estate, con escursioni enogastronomiche, trekking e visite guidate in luoghi affascinanti e tutti da scoprire.

Prosegue la stagione dei raduni motoristici e quella dei concerti serali, degli spettacoli teatrali e delle mostre d’arte e di fotografie. Mercatini, rassegne culturali e le prime feste di paese completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.

CUNEO

CORO DEGLI AFASICI IN CONCERTO

Sabato 14 giugno, alle ore 16.30, nel cortile della Residenza per Anziani “Casa Famiglia” in Corso Dante 58, Cuneo, si terrà il concerto del Coro degli Afasici “Enrico Catelli” dell’associazione per la lotta all’ictus, A.L.I.Ce., accompagnato dai musicisti della Fondazione Fossano Musica. Un evento gratuito e aperto a tutti, che rappresenta non solo un’occasione musicale, ma soprattutto un momento di testimonianza viva di ciò che la musicoterapia può rappresentare per chi ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza dell’ictus e delle disabilità comunicative. Info: https://alicecuneo.it/

CUNEO

ORCHESTRA BRUNI

Sabato 14 giugno, alle ore 16, presso la Fondazione Delfino in Via Roma 22, concerto del quintetto d’archi dell’Orchestra Bartolomeo Bruni ed Ezio Ghibaudo alla fisarmonica, con musiche di Mancini, Warlock, Astor Piazzolla. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

CUNEO - BORGO SAN GIUSEPPE

FESTA DELL’OLTREGESSO

Sabato 14 giugno, dalle ore 14, nei cortili intorno alla chiesa, inizio della “Festa di inizio estate” dell’Oltregesso, con ricco programma di giochi, tornei, intrattenimento e convivialità.

CUNEO - PASSATORE

RADUNO CAVALLI PASSATORE

Domenica 15 giugno alle ore 9 partenza passeggiata e al ritorno benedizione dei cavalli. Alle 12.30 pranzo comunitario. Info: 339 80 71 186 - 335 54 26 376.

CUNEO

FESTA DELLA NASCITA

Domenica 15 giugno presso il Complesso Monumentale di San Francesco, dalle 10 alle 18, si terrà la “Festa della nascita”, evento gratuito in cui i più piccoli da 0 a 6 anni fanno esperienze e attività e gli adulti ricevono informazioni sui molti servizi disponibili sul territorio in ambito culturale, sociale, sanitario ed educativo. Info: culturazerosei@comune.cuneo.it

ALBA

MALTO D’ALBA

Sabato 14 e domenica 15 giugno nel cortile della Maddalena, festa di birra e territorio, con Mercatino vintage & artigianato, Talk con birrifici e associazioni locali, Live band & DJ Set. Info: www.comune.alba.cn.it/it/eventi/malto-d-alba

ALBA

MOSTRA UNA COMUNITÀ CHE DONA

Sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 14.30 alle 18.30, aperta presso il Museo Diocesano la mostra "Una comunità che dona. Un cammino attraverso i secoli". Info: https://visitmudi.it/

ALBA

MUSICA IN CASCINA

Sabato 14 giugno, alle ore 21, presso la dimora storica Ca ‘d Marieta, in località Piana Biglini, “Sogni notturni” con Bruno Gambarotta narratore e Giorgio Costa al pianoforte. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/classica-2024/musica-in-cascina-2025

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 14 e domenica 15 giugno, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

BAROLO

OLTRE L’ANNATA

Sabato 14 giugno alle ore 15, presso l’Enoteca Regionale del Barolo, ingresso da via Collegio Barolo, si terrà il quarto e ultimo appuntamento di “Oltre l’annata” il programma di master experiences dedicato alle menzioni comunali del Barolo 2021. Info: www.enotecadelbarolo.it/

BEINETTE

RASSEGNA CINOFILA

Domenica 15 giugno dalle 8.30 al Parco Rifreddo, 5a Rassegna cinofila aperta a tutte le razze e età minima 4 mesi. Info: 338 68 72 806.

BENE VAGIENNA

RACCONTI DI ARCHEOLOGIA

Sabato 14 giugno, dalle 15 alle 19, presso l'Area archeologica di Bene Vagienna, percorso “Dallo scavo al museo” che vedrà archeologhe e archeologi illustrare il loro affascinante mestiere. Sarà possibile visitare il “cantiere aperto” delle tabernae (botteghe) dell’antica città romana di Augusta Bagiennorum in località Roncaglia e il Museo Archeologico accompagnati dagli esperti dell’Università di Torino. Ingresso gratuito. Info: polomusealepiemonte.beniculturali.it

BORGO SAN DALMAZZO

FESTA DI ARADOLO

Sabato 14 e domenica 15 giugno festa nella frazione Aradolo, con vari eventi, fra cui passeggiata al Saben, costinata serale e S. Messa alle ore 16.

BORGO SAN DALMAZZO

VOCI PER ARIA

Domenica 15 giugno, alle ore 21, nel Auditorium Palazzo Bertello, concerto del coro “Voci per aria” dedicato a sostenere il progetto LVIA in Kenia, nella contea di Isiolo, per la sicurezza alimentare e idrica della popolazione. Info: 0171/696975.

BOVES

BOVES GAMES

Domenica 15 giugno dalle ore 14.30 nell’Auditorium don Enrico Luciano, ex Confraternita di Santa Croce, si terrà la 2a edizione di “Boves Games” con vasta gamma di giochi. Ingresso libero. Info: 335 52 04 347.

BRA

ARTICO FESTIVAL

Sabato 14 giugno, al Parco della Zizzola, nell’ambito della nona edizione di Artico Festival, alle ore 21.15 Alec Temple /live, alle ore 22.15 Whitemary / live e alle ore 23 okgiorgio / live set. Info: https://www.articofestival.it/

BOSIA

PREMIO ANCALAU

Sabato 14 giugno, festa del Premio Ancalau 2025. Alle ore 15 inaugurazione murale dedicato a Dante Giacosa. Alle ore 16 Premiazione e mostra scuola primaria e a seguire passeggiata letteraria. Alle ore 21 consegna premi "Ancalau Docg".

BRA

5 ATTI

Nel week end visitabile a Palazzo Mathis, l’esposizione di Vesna Bursich "5 atti". Info: https://www.turismoinbra.it/

BUSCA

VISITA AL CASTELLO DEL ROCCOLO

Domenica 15 giugno escursione e visita al Castello del Roccolo, con partenza alle ore 9 da casa Francotto per la visita alla mostra "Natura e Vita". Seguirà il tour al Castello del Roccolo e un'escursione di 3 km nell' omonimo parco con guida naturalistica. Durata circa 4 ore. Info: https://casafrancotto.it/

CASTELDELFINO

I FOURN TE PARLOUN

Domenica 15 giugno, con ritrovo alle 8.30 presso il vecchio forno del Trouei nel capoluogo, passeggiata enogastronomica “I fourn te parloun”. Info: 333 15 71 518 - 335 52 56 316.

CHERASCO - RORETO

FESTIVAL DELLA RANA

Sabato 14 e domenica 15 giugno a Roreto di Cherasco, si terrà il Festival della Rana “Mangioma doj rane e’n piasa”. Sabato 14 cena dalle ore 19.30 a cui seguiranno prima lo spettacolo di Sara Naldi, la cantante originaria di Cherasco 2a classificata al Festival di Castrocaro, di seguito Sonia De Castelli e il suo gruppo. Appuntamento al “Simposio di scultura” con artisti vari e domenica 15 giugno il Festival prosegue con doppio appuntamento culinario, pranzo alle 12.30 e apericena dalle 19.45. Nel pomeriggio alle 17.30 è prevista per i più sportivi la passeggiata della rana nella Valle, un percorso sterrato di circa 5 km. La sera Dj set by Tuttafuffa. Info: 340 45 33 295 – 333 49 16 295 – 388 34 31 128.

CHERASCO

ETERNE MEMORIE

Sabato 14 giugno, dalle 14 alle 19 e domenica 15 giugno dalle 11 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile la mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CHIUSA PESIO

FIENAGIONE A BAUDINET

Domenica 15 giugno, dalle ore 11 in Borgata Baudinet si rivive la tradizione della fienagione, con polentata (su prenotazione) e buona musica. Info: 388 78 67 856 - 338 12 66 492.

CORTEMILIA

CONCERTO

Domenica 15 giugno, alle ore 18.30, concerto presso il Convento di San Francesco, con Chen Yujia, Carlotta Linetti, Luosha Fang, Lara Albesano, Stefano Beltrami, Valentina Messa, Orchestra Da Camera Lmr, nell’ambito del festival “Destini”. Info: https://roeroculturalevents.it/

COSTIGLIOLE SALUZZO

FESTA DI SANT’ANTONIO

Sabato 14 giugno alle 20.45 nel salone polivalente “Giuseppe Allegra” presentazione del libro di Sergio Brocchiero sulla storia del paese. Domenica 15 giugno MotoIncontro Valli Saluzzesi dalle ore 8 e sfilata del complesso bandistico Santa Cecilia alle 9.45. Dopo la S. Messa rinfresco e nel pomeriggio, nel cortile comunale, esibizione sbandieratori e musici. In serata alle 17, a Palazzo Sarriod, inaugurazione mostra “Storia, Arte e Fede”.

DEMONTE

FORTE DELLA CONSOLATA

Sabato 14 giugno, alle ore 15, visita guidata e gratuita nel percorso tematico delle rovine del Forte della Consolata. Info: 347 23 85 581.

DOGLIANI

ANTICA FIERA DELLA CILIEGIA

Sabato 14 e domenica 15 giugno l’Antica fiera della Ciliegia animerà le vie di Dogliani Borgo e Castello. Si potranno degustare prodotti a base di ciliegia e altre tipiche eccellenze gastronomiche locali e ammirare opere e manufatti di artigiani e artisti insigniti dell’Eccellenza Artigiana. Per rendere più gradevole il percorso, il Comune di Dogliani metterà a disposizione gratuitamente – domenica 15 giugno una navetta gratuita che collegherà i due borghi. Info: https://doglianiturismo.com/antica-fiera-della-ciliegia-2025/

DRONERO

FALCIAMO

Sabato 14 giugno, alle 17.30 partenza da via Roma 19 della “Ferropasseggiata” nel centro storico di Dronero e visita alla realtà solidale Nerea. Domenica 15 giugno, dalle 8.30, presso Villa Emma, dimostrazioni di sfalcio, tavola rotonda, pranzo conviviale con prodotti locali come le acciughe della Valle Maira e il pane di segale ottenuto con farina autoctona. Info: https://www.associazioneprometheus.com/

ENTRACQUE

UOMINI E LUPI

Domenica 15 giugno, dalle 9.30, inizio festa del 15° anniversario del Centro Uomini e Lupi, con una passeggiata guidata. Nel pomeriggio presso il centro faunistico si terrà la dimostrazione del Nucleo Cinofilo Antiveleno e alle 17.30 un momento conviviale. In seguito attività “Al Lupo Al Lupo”. Info: 0171/978616 - 0171/976850.

FOSSANO

PALIO DEI BORGHI

Sabato 14 giugno dalle ore 19.15 sfilata del corteo storico dei Borghi e degli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaia in via Roma, via Cavour ed ingresso in Arena in piazza Castello. Alle ore 21.15 Giostra dell'Oca e Palio. La corsa dei cavalli è sempre organizzata su due batterie: una da tre e una da quattro, a seguire la finalissima. Anche quest'anno l'abilità degli arcieri permetterà di sommare punti per la classifica finale. Info: 0172/60160 https://www.visitfossano.it/

GOVONE

MOSTRA

Sabato 14 giugno, nel Castello Reale di Govone si inaugura la mostra di arte contemporanea “Paesaggi Sensibili”, dell’artista torinese Giancarlo Ferraris.

LA MORRA

LE MACINE E IL MULINO

Domenica 15 giugno si terrà “Le Macine e il Mulino”, camminata pomeridiana di circa 5 km alla scoperta delle tracce lasciate dalle cave di pietra rinvenuta sulla collina di La Morra. La passeggiata si concluderà con la visita al Mulino Sobrino, dove sarà possibile assistere a una dimostrazione del funzionamento dell'antico mulino a pietra ancora attivo. Orario: dalle 15.30 alle 18.30. Info: www.visitlamorra.it/

LIMONE PIEMONTE

BIRRA ORIGINE PIEMONTE

Sabato 14 giugno, dalle ore 10, mercatino enogastronomico agricolo con eccellenze alimentari del Piemonte, birre, formaggi, miele, salumi e altre delizie a chilometro zero. A partire dalle 11.30, spazio alla tradizione con balli folkloristici. Nel pomeriggio aperitivi in piazza a partire dalle 18.30. Domenica 15 giugno raduno di Fiat 500 storiche, previsto dalle 10 del mattino, e arrivo del “Vespa Giro delle Alpi”, alla sua seconda edizione.

MAGLIANO ALFIERI

VISITE GUIDATE E TEATRO

Sabato 14 giugno, in orario 15-18, visite guidate nella cappella gentilizia del castello di Magliano Alfieri. Alle ore 17 performance teatrale nel giardino della chiesa di Sant’Andrea a cura del Collettivo Scirò. Info: www.sentierideifrescanti.eu

MARMORA

PICCOLO FESTIVAL LETTERARIO

Sabato 14 e domenica 15 giugno si terrà, in borgata Superiore di Marmora, il “Piccolo Festival Letterario - Autori di passaggio”. Info: www.autoridipassaggio.it/#contact

MONASTEROLO CASOTTO

PASSEGGIATA NATURALISTICA

Domenica 15 giugno camminata naturalistica con ritrovo fissato per le ore 9 davanti al Bar-minimarket a Borgata Soprana e giro ad anello di 9 km sul sentiero Landandé, con arrivo previsto per pranzo a San Colombano. Info: 339 50 43 348.

MONTEROSSO GRANA

ESCURSIONI

Nel week end sono in programma due escursioni nel vallone di San Pietro e nei pascoli dell’alta valle Grana. Info: www.emotionalp.com

MONDOVÌ

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sabato 14 giugno, alle ore 21, presso la chiesa della Missione in piazza Maggiore, 8, concerto dal titolo "Ludwig Van Beethoven", durante il quale verrà suonata la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125, per soli, coro e orchestra. Ad esibirsi il Coro e Orchestra del Conservatorio "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo, diretto da Gian Rosario Presutti. Info: https://academiamontisregalis.it/

MONDOVÌ - SANT’ANNA AVAGNINA

SPORT & MUSIC DAY

Sabato 14 giugno, per tutta la giornata, evento "Feel Good: Sport & Music day". Dalle 10 alle 22 sarà possibile partecipare a eventi sportivi, talk o godersi musica e cibo in relax. Info: https://www.caracolcoop.com/home/

MONDOVÌ

PUNK IS MOVING

Sabato 14 giugno, presso il Museo della Stampa, mostra-evento Marky Goes Mental Experience, con Marky Ramone, la leggenda dei Ramones. A chiudere esibizione live e DJ set. Info: info@museostampamondovi.it

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Sabato 14 e domenica 15 giugno sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

MONTALDO DI MONDOVÌ

ESTATE IN BIRRA

Sabato 14 giugno, dalle ore 19, la frazione Sant'Anna Collarea di Montaldo di Mondovì ospita la manifestazione "E... state in birra" all'insegna del divertimento. In menu, oltre a panini, la grigliata mista con porchetta e patate e l'immancabile birra, ci sarà la musica di Yoyo Band e DJ Rizla. Info: 370 31 17 382.

MONTEU ROERO

TASTA TASTA

Sabato 14 giugno, in piazza Roma, dalle ore 19 apertura stand enogastronomici e alle 20 cena con intrattenimento musicale dei “Il tempo di sempre”. Domenica 15 giugno, dalle ore 10 possibili le visite al castello. Raduno trattori d’epoca e continuazione dell’intrattenimento negli stand enogastronomici. Info: www.belmonteu.it

MORETTA

ANTICHI TRATTORI SOTTO IL MONVISO

Nel week end si terrà l’evento "Antichi trattori sotto il Monviso", raduno dei trattori storici accompagnato da concerti, balli, aperitivi, street food e giochi per i più piccoli. Info: https://www.comune.moretta.cn.it/

NEIVE

MEMORIAL GIACOSA

Sabato 14 e domenica 15 giugno si svolgerà il VII Memorial Ing. Dante Giacosa, due giornate dedicate alla Fiat 500, alle auto d’epoca e al genio che le ha progettate, a 120 anni dalla sua nascita. Info: 339 77 34 987.

NEVIGLIE

CORO POLIMNIA

Sabato 14 giugno, alle ore 18.30 presso l’azienda agricola Sarotto, concerto del coro Polimnia nell’ambito del festival “Destini” https://roeroculturalevents.it/

NIELLA TANARO

FESTA DELLA NIGELLA

Sabato 14 giugno, 4ª edizione della “Festa della Nigella”, con camminata nella natura, convivialità e le eccellenze del territorio. Alle ore 18 sarà il momento della solidarietà intercomunale con l’incontro “Le Nielle, Tanaro e Belbo: stringiamo amicizia tra i due Comuni”. Pizza a tutta birra e musica dal vivo a seguire. Info: https://associazionenigella.it/

ORMEA

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 15 giugno, nel centro storico, tornano i mercatini dell'antiquariato e del riuso "L'Antiquariato del Cuore". Info:338 65 71 053.

PAESANA - PIAN MUNÈ

TREKKING

Sabato 14 giugno, con partenza alle ore 13.30 al rifugio Pian Muné di Paesana è organizzato un trekking inedito tra la Valle Po e la Valle Varaita, in direzione del Colle di Gilba e Meire Pian Croesio. Info: https://www.pianmune.it/

PEVERAGNO

ASSAGGI 2025

Sabato 14 giugno alle 21.30 nel cortile Ambrosino, replica dello spettacolo teatrale “Futuro remoto …” della Compagnia del Birun nell’ambito della rassegna “Assaggi 2025 – In contrasto”. Domenica 15 giugno dalle 18.30 sulla collina di San Giorgio, merenda sinoira sul prato. Alle 20.30 musica occitana con i Catafolk e interventi teatrali.

PRAZZO

PASSEGGIATE CULTURALI A USSOLO

Domenica 15 giugno, con ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di Ussolo alle ore 10, escursione alla scoperta dell'antica borgata nel territorio di Prazzo. Info: 348 18 69 452 ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

RACCONIGI

VISITA GUIDATA AI RESTAURI

Domenica 15 giugno, alle 15 e alle 16 visita guidata alla scoperta del restauro dei busti del piazzale meridionale del castello. In contemporanea attività per bambini. Info: info@leterredeisavoia.it

REVELLO - MARTINIANA PO

MIRTILLIAMO

Sabato 14 e domenica 15 giugno prosegue la manifestazione MirtilliAmo dedicata al frutto tipico del territorio. Convegni, laboratori didattici per bambini, visite al Museo del Po, lezione gratuita di yoga, serata dedicata alla moda bimbi, attività espositive, passeggiata-degustazione, attività equestri, visite guidate ai tesori del paese, showcoking e molto altro. Info: https://www.facebook.com/people/Comune-di-Revello

RITTANA

FESTA DELL’ARTE

Sabato 14 giugno, alle ore 10.30, inaugurazione di “Abotom” mostra di Giorgio Griffa e alle 15.30 di “Images de femmes” per la rassegna Omg grand-Arte 2025-2026. Alle 17.30 concerto del “Voxonus duo” nella Confraternita dell’Immacolata.

ROBILANTE

BATIPÈ

Domenica 15 giugno si svolgerà la prima edizione della manifestazione “BatiPè”. Alle ore 12.30 tradizionale polentata e a seguire per le vie del paese musica, danze e tradizioni col gruppo folkloristico Balarin di Barme, Chiara Cesano e Roberto Avena ed i loro allievi. Alle ore 19.30 Apericena ed a seguire concerto dei Sonadors. Durante la giornata porte aperte ai Musei: il Museo della Fisarmonica, il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione e la Mostra permanente del Ferroclub cuneese saranno aperti negli orari 10-12 / 14.30-18.30.Info: www.comune.robilante.cn.it

RODELLO

INCURSIONI TEATRALI - RESTÈ

Sabato 14 giugno, dalle 8 alle 12, presso il Museo Dedalo Montali, incursioni teatrali del progetto Restè. Info: https://www.magog.it/eventi/

SALUZZO

VISITA SERALE DEL CENTRO STORICO

Sabato 14 giugno, alle ore 18, visita guidata serale alla scoperta del centro storico di Saluzzo, con una passeggiata tra le vie acciottolate e i luoghi simbolo del medioevo saluzzese. Ritrovo e partenza dalla biglietteria della Castiglia in Piazza Castello 1. Info: 329 39 40 334 musa@itur.it

SALUZZO

STORIEDESTATE

Sabato 14 giugno, alle 21.30, presso il cortile interno della scuola di Alto Perfezionamento Musicale, spettacolo “La Prova” per la rassegna “StorieDestate”. Info: 333 69 79 063.



SALUZZO

LÀ IN FONDO FIN DOVE SI VEDE

Domenica 15 giugno sarà ancora visitabile la mostra di Marco Cordero "Là in fondo, fin dove si vede" presso la Pinacoteca Matteo Olivero. Orario 10-13/14-19. Info: https://ur-ca.it/

SAN DAMIANO MACRA

FA UN VIR IN VALLE MAIRA

Domenica 15 giugno il FAI Giovani porterà alla scoperta di San Damiano Macra e della Valle Maira. Una mattinata tra arte, storia e tradizioni enogastronomiche locali nel cuore della valle occitana. Info: 351 55 56 443 cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it

SAVIGLIANO

XXXV RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE

Sabato 14 e domenica 15 giugno, XXXV Rassegna Internazionale di Canto Corale, con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla musica corale. Info: www.comune.savigliano.cn.it

VALDIERI

LANCIA DAY

Sabato 14 giugno, presso il Santuario della Madonna del Colletto di Valdieri, si rinnova l’appuntamento con la passione per il rally storico: il “Memorial Piero Carosso”, raduno statico, ad invito, dedicato alle leggendarie vetture Lancia da competizione. Domenica 15 giugno, benedizione delle auto storiche, pranzo e giochi per bambini e adulti. Info: https://www.scuderiaveltro.it/

VICOFORTE

F.O.A.M. AMERICAN DAY

Sabato 14 e domenica 15 giugno prosegue la 12a edizione del raduno mezzi americani a cura del F.O.A.M. club. Il Party of American motors prevede il Contest PinUp e il Wheelbarrow Hot Rod Racing. Nell'area dedicata all'evento, presso il Santuario di Vicoforte, saranno presenti stands drink & food con live music. Info: 328 26 40 085 - 393 94 85 844 .

VILLAFALLETTO

I COLORI DEL PARCO

Domenica 15 giugno nel Parco del Maira, atelier dedicato alla pittura an plein air e alle ore 21 concerto della banda “Conte Corrado Falletti” nell’ambito della Festa di San Luigi.