Caffè al bar sempre più bollente: ne parliamo a Backstage

Torna in onda domani sera, giovedì 10 marzo, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba, che questa settimana vedrà gli ospiti di Gian Maria Aliberti Gerbotto, con una puntata dedicata al tema dell’inflazione che sta investendo l’Italia e in particolare all’aumento di prezzo della rituale tazzina di caffè al banco, che a Cuneo come in altre città sta arrivando a costare fino a 1.50 euro.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart Tv a partire dalle ore 21, sulla home page di Targato Cn e La Voce di Alba e sulle relative pagine Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Alla serata prenderanno parte l’avvocato Riccardo Sartoris, presidente della sezione di Cuneo del Movimento dei Consumatori, e Carlo Comino, rappresentante provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Un prezioso contributo sarà anche fornito da Beppe Ghisolfi, che col suo editoriale satirico e pungente farà il punto sull’argomento della puntata. A chiudere, l’artista Danilo Paparelli con le sue vignette.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.