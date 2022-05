Pandemos, canti dalla Granda/08: da San Damiano Macra la Corale La Reis [FOTO E VIDEO]

Dopo le proposte delle scorse settimane, Targato Cn e La Voce di Alba proseguono con la rubrica settimanale rivolta a quanti amano la musica e i canti della nostra tradizione. Un mondo che proviamo a raccontare attraverso il progetto "Pandemos", iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e grazie alla quale andiamo alla scoperta del variegato panorama delle formazioni di canto in piemontese attive nella nostra provincia. I curatori di "Pandemos" stanno lavorando alla creazione di un archivio digitale contenente informazioni su queste diverse e interessanti realtà della nostra scena musicale. Settimanalmente faremo visita nelle loro case e li ascolteremo esibirsi dal vivo, rendendoli protagonisti di uno speciale appuntamento con l’arte di casa nostra.

ROBERTO BELLA PRESENTA PANDEMOS

LA CORALE LA REIS CANTA "RONDOLINA BELLA"



Chi sono. Il Gruppo Corale “La Reis” nasce nel 1989 a San Damiano Macra, nella splendida e incontaminata Valle Maira in provincia di Cuneo, dalla passione di un piccolo gruppo di amici per il canto popolare, e dal loro amore per la propria terra e le sue tradizioni.

Il nome “La Reis”, che in lingua provenzale-occitana significa “la radice”, racchiude in pratica tutto il nostro essere, la voglia di riscoprire la nostra identità, quell’eredità culturale, artistica ed umana lasciata da chi ci ha preceduto. “La Reis” è nata in questo contesto e tenta di mantenere vivo l’interesse per un mondo travolto e sconvolto dalla “globalizzazione”.

Produzione Video: Lorenzo Turco www.thetrucoframes.com

Produzione Audio: Roberto Beccaria