Cuneo e lo stallo su Cascina Vecchia. Gli Indipendenti: “Inaccettabile, è tutto fermo”

Torna in Consiglio comunale a Cuneo la vicenda attuale – ma soprattutto la discussione sul suo futuro – che coinvolge l’area della Cascina Vecchia di frazione San Rocco Castagnaretta. Gli Indipendenti, infatti, hanno presentato un’interpellanza specifica sull’argomento, che prende le mosse dal sopralluogo effettuato lo scorso 18 marzo proprio in loco.

I lavori sulla Cascina sono partiti nel 2020 a fronte di un finanziamento iniziale di 2.500.000 euro. Il contratto di concessione con Open Baladin Cuneo s.r.l. risale al 20 settembre 2022 ed è poi stato modificato nel maggio scorso, con la specifica che nessun canone si sarebbe dovuto pagare se non entro sei mesi dalla firma del documento – un punto anche affrontato nel corso dell’ultima commissione consiliare con visita ai locali – e che l’attivazione delle attività previste in sede di offerta si sarebbe dovuta perfezionare entro 180 giorni dall’inizio operatività. Poi, com’è noto, la svolta: a inizio febbraio scorso Open Baladin opera un passo indietro, rinunciando al contratto di concessione.

“A tutt’oggi non si sono più avute notizie di ulteriori sviluppi e abbiamo potuto verificare nel sopralluogo del 18 marzo che sembra da ottobre non sia stato effettuato alcun tipo di passo avanti nei lavori” si legge nel testo dell’interpellanza.

“Cresce tra i residenti della frazione e tutti i cittadini la preoccupazione per il buon esito dell’operazione – proseguono, ancora, gli Indipendenti -. Quali iniziative si stanno adottando? Si ritiene accettabile una situazione di stallo di questo tipo, apparentemente infinita? Per quale motivo sono state effettuate modifiche contrattuali in assenza, forse, di certezze sull’inizio dei lavori all’interno dei locali?”