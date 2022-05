A Busca esposizione e corso lezione gratuita di fotografia con drone

Nell'ambito della Giornata della Meteorologia a Busca sarà allestita la prima edizione del DRONMETEXPO22 , un'esposizione di droni da parte di professionisti del settore e amatori.

Droni - Tutti ne parlano pochi li conoscono bene. Come funzionano, quanto costano, chi può usarli e in che modalità, come possono essere impiegati in ambito lavorativo professionale oppure amatoriale. Potrete trovare le risposte a tutte queste domande dagli esperti Sabato 14 maggio a Busca presso il parco Ingenium DRONEXPO.

Oltre all'esposizione sarà possibile partecipare dalle 9:00 ad un CORSO GRATUITO per acquisire le tecniche base della fotografia aerea con il drone, tenuto da EURODRONE di Boves.

Iscriviti subito (fino ad esaurimento posti) per poter partecipare gratuitamente ad una lezione che affronterà questi argomenti

- acquisire le tecniche fotografiche

- usare al meglio la telecamera del tuo drone

- trovare l’inquadratura migliore

- utilizzare le impostazioni pro per ottenere i risultati migliori!!



Per maggiori informazioni https://giornatameteo.com/corsometeo.php



Alla Giornata della Meteorologia 2022 potrai inoltre volare in mongolfiera (https://giornatameteo.com/ispirazioni.php) , esplorare l'interno di una mongolfiera e scoprirne tutti i segreti con il Balloon Theather, seguire le conferenze degli esperti sul cambiamento climatico e partecipare allo spettacolo serale in teatro "Catastrofi a scelta" https://giornatameteo.com/sabato.php#sera