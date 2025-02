Cuneo e Cervasca piangono la scomparsa di Benvenuto Ferrero, “artista” artigiano dalla passione instancabile

In lutto la comunità cuneese per la scomparsa di Benvenuto Ferrero, conosciuto fabbro, meccanico e scultore di 87 anni deceduto nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio a Santa Croce di Cervasca nella sua casa di via Stura.

Originario di Mango, viene ricordato per il carattere riservato e la grande passione che infondeva nel lavoro. Ha continuato a visitare l’officina sino a pochi mesi fa: l’interesse per la lavorazione artigianale di ferro e legno era sbocciata in giovanissima età. Ferrero aveva realizzato l’impalcatura del monumento alla Resistenza e la riproduzione dell’auto dei fratelli Ceirano che si trova nel cortile del municipio di Cuneo.

Lascia la moglie Enza, la figlia Sara, la sorella Graziella e i nipoti. Il funerale oggi (28 febbraio) alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Cuneo.