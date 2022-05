Tour in Granda per il ministro del turismo Massimo Garavaglia (Lega): "Un territorio con grandi potenzialità che deve puntare sull'outdoor" [FOTO E VIDEO]

Un'occasione per visitare la provincia di Cuneo e per sostenere i candidati del centro destra in corsa per il municipio.

Tour in Granda per il Ministro del turismo Massimo Garavaglia , Lega, che ieri, lunedì 30 maggio, ha fatto visita prima alla città del Belvedere, con un tour alla funicolare e al museo della Ceramica per poi raggiungere Cuneo e Savigliano.

"Innanzitutto ringraziamo il Ministro - commenta il Segretario cittadino della Lega di Mondovì Diego Boetti - che ha voluto dimostrare la propria vicinanza al territorio, nonostante tutti gli impegni governativi. Per noi monregalesi ciò è importante in quanto con queste elezioni dovremo finalmente svoltare: un cambiamento che può essere rappresentato solo da Enrico Rosso . E successivamente avremo bisogno di tutti gli enti di livello superiore a supporto delle progettualità".

"Un museo della ceramica quello di Mondovì - ha commentato il Ministro Garavaglia - che rappresenta un'enorme risorsa da sfruttare. Una risorsa che va comunque contestualizzata in un territorio incastonato tra le Alpi e le Langhe dalle enormi potenzialità. Cicloturismo, enogastronomia e, più in generale, turismo di breve percorrenza che saranno oggetto di investimenti da parte del Ministero con un occhio di riguardo a tutti gli aspetti digital sempre più attuali".

Nel capoluogo Garavaglia ha fatto visita alla Casa del Turismo di Cuneo, sede dell’ATL del Cuneese dove si è svolto un incontro tecnico tra i componenti del CdA dell’ATL e il Ministro ha previsto una breve presentazione del sistema turistico locale e della rete di servizi di accoglienza, di informazione e di promozione turistica. L'occasione è stata propizia per mettere in luce anche esigenze e criticità, soprattutto infrastrutturali, che necessitano di un'attenzione a livello governativo.

Il ministro ha poi incontrato il candidato sindaco di Cuneo per il centrodestra, Franco Civallero, prima di proseguire per Savigliano, in sostegno al candidato Gianluca Zampedri.



"Cuneo è un territorio che ha riscoperto la propria vocazione - ha detto nell'incontro cuneese presso il Varco Auditorium il ministro al Turismo - Qui si preserva il buon vivere italiano che noi possiamo vendere al mondo. Bisogna cavalcare questo momento, non stare fermi. Corriamo tutti insieme dopo anni con il freno tirato"



"Questo territorio ha una grande potenzialità - ha detto Garavaglia - ma anche capacità di andare in controtendenza: nonostante il covid il numero delle strutture ricettive è cresciuto, così come il nuovo tipo di offerta richiesta dai turisti che riguarda attività sportive all'aria aperta, trekking ed esperienze outdoor con l'e-bike, aspetti che questa provincia ha già intercettato. Il settore del cicloturismo è un settore da valorizzare, un settore su cui investire".

Sul reddito di cittadinanza e l'attuale crisi dei lavoratori stagionali, evidenziata a livello nazionale il ministro del turismo ha spiegato: "E' chiaro che qualcosa non abbia funzionato. Uno dei blocchi al mercato del lavoro è il reddito di cittadinanza che spiazza il mercato, per questo ho suggerito di mantenere metà del reddito se si fa un lavoro stagionale. Sarebbe particolarmente utile per i giovani: rinunciare al lavoro per mantenere il reddito di cittadinanza significa avere un curriculum vuoto e un e buco contributivo; per questo bisogna trovare il modo di superare questo meccanismo che deve avviare al lavoro, non mettere il settore in crisi".