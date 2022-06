Il Torino Fd è campione d'Italia: Bra e Aido festeggiano un nuovo successo nazionale

La città di Bra e Aido festeggiano un risultato di grande valenza e spessore: il Torino Fd, portacolori di un simbolo di vita, nuovamente a segno con lo scudetto conquistato a Novara.



"Siamo davvero orgogliosi di questo prestigioso titolo che vogliamo dedicare sì ad Aido, che orgogliosamente portiamo sulla nostra divisa, ma il nostro pensiero va ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto", dice visibilmente emozionato il presidente Claudio Girardi a cui fa eco il capitano della formazione campione d'Italia Alessandro Genta: "La pandemia indubbiamente ha limitato l'attività sportiva e davvero grande è la soddisfazione di tutta la nostra squadra per un risultato che premia il tanto impegno, le tante fatiche, i tanti allenamenti, la tanta voglia di stare insieme per raggiungere un comune e unico obiettivo, salire sullo scalino più alto del podio e facendolo pensare a tutti coloro che grazie al dono unito al nostro umile impegno ritroveranno una speranza di vita".



"Un anno davvero particolare per Aido Piemonte che, dopo twirling e hockey su prato, vede anche nel calcio conquistare un titolo di caratura nazionale e con il plauso al Torino FD una nuova soddisfazione per chi crede nell'abbinamento con lo sport utile occasione di promozione e divulgazione di un messaggio importante come quello della donazione di organi, tessuti e cellule", dice il presidente regionale Valter Mione a cui fa eco Gianfranco Vergnano, uomo di sport da anni impegnato in Aido per una causa a cui crede fortemente: "Ha ragione l'amico Valter, un anno questo dove Aido, grazie ai tanti portacolori, sta vivendo una stagione a dir poco esaltante, se poi penso che tutte e tre le realtà son della Granda e due della mia città, Bra, non posso che essere soddisfatto per le scelte che con gli amici della sezione provinciale di Cuneo e del gruppo comunale di Bra abbiamo fatto: ai ragazzi del Torino Fd i complimenti di rito e un grandissimo abbraccio".



Felicitazioni anche dal sindaco della città di Bra Gianni Fogliato, che in occasione del Trofeo Football in Motion ha avuto parole d'elogio per il titolo nazionale conquistato dal Torino FD dando evidenza alla bellezza di un abbinamento vincente per la vita.