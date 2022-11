Backstage, rivedi la puntata dedicata ai Trelilu

I Trelilu in trasmissione

L’ultima puntata di Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, andata in onda giovedì 17 novembre è stata dedicata alla band piemontese i Treliulu.

Quest’anno il gruppo ha compiuto trentun anni di carriera, celebrata con diciotto album, musica e tanta comicità.

Una puntata spumeggiante e divertente quella andata in onda, che ha visto ospiti il Maestro Spiegazza (voce), Bertu (chitarra e voce), Peru (clarinetto, flauto e voce) e Franco (contrabbasso, percussioni e voce).

Si ringrazia Danilo Paparelli per la vignetta di chiusura della puntata, Enrico Sabena per la sigla e Raffaele Massano per la regia.

Rivedi la puntata: