A Garessio scarpe e fiocchi rossi: la voce dell'associazione Ardena per dire basta alla violenza sulle donne [FOTO]

Scrapette, fiocchi e frasi dipinte su piatti di ceramica.

Anche quest'anno a Garessio, in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre ogni 25 novembre, l'associazione culturale Ardena è scesa in campo con un'iniziativa di sensibilizzazione su questo importante tema.

"Volevamo far sentire la nostra voce - spiegano da Ardena - a difesa e ricordo di tutte le donne che hanno subito e stanno subendo momenti di violenza, pensando anche all'elevato numero di donne vittime e morte per questo tragico fenomeno."

L'associazione ha realizzato un allestimento tematico, in rosso, ospitato presso il gazebo del bar di Marta, ex Curini. Un fiocco rosso e una scarpetta sono stati poi forniti a tutti i locali commerciali del paese, incluso l'ufficio turistico, per promuovere una maggiore attenzione al tema della lotta alla violenza di genere.