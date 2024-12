Fossano, auto fuori strada in via Villafalletto: un ferito grave e strada chiusa

A Fossano in via Villafalletto incidente stradale con un ferito grave poco dopo le 13 di oggi, lunedì 30 dicembre. Strada chiusa per permettere le operazioni di soccorso.



Un'auto è uscita di strada e l'uomo alla guida di circa 60 anni è stato elitrasportato d'urgenza con l'elisoccorso del 118 in codice rosso in ospedale a Cuneo.



Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo e Fossano, i sanitari del 118, i carabinieri di Fossano e Centallo e la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e circolazione.