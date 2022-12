Backstage, torna stasera. Black Friday e Amazon, perché c’è chi dice no?

Torna in onda questa sera, giovedì 1 dicembre, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulle home page di TargatoCn.it e LaVocediAlba.it, e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Al centro della puntata, il black friday e il polo logistico di Amazon al Miac, ancora work in progress. La settimana di sconti appena trascorsa ha segnato l’inizio delle compere natalizie: questo, infatti, è il periodo dell’anno in cui gli acquisiti online vivono il loro momento più intenso. Novembre black e negozi in rosso. “È un po' come giocare una partita a pallone undici contro uno. Ancora prima di scendere in campo, sai gia di perdere”. Con queste parole, Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Cuneo, ha spiegato la concorrenza dei negozi di vicinato con l'e-commerce, ai tempi del Black Friday.

Di questo e molto altro parleremo insieme ai nostro ospiti: Roberto Ricchiardi, presidente sindacato Federazione Moda Italia Confcommercio provincia di Cuneo, Sergio Tallone, presidente sindacato Federpreziosi Confcommercio Provincia di Cuneo e Guido Brondetta, presidente sindacato Federmobili Confcommercio Provincia di Cuneo.

In trasmissione, le vignette dell’artista Danilo Paparelli. La sigla e la regia sono di Enrico Sabena e Raffaele Massano.