Disturbi del comportamento alimentare, una sola voce: "Non lasciateci soli!"

Quarta Parete dedica la puntata al tema dei disturbi del comportamento alimentare, che solo in Piemonte colpiscono ogni anno circa 700 ragazzi, sempre più giovani.

La pandemia ha acuito il problema, evidenziando anche la mancanza di strutture idonee a dare risposte ad un problema che, prima di essere fisico, è mentale e psicologico.

Non solo. Tocca purtroppo, in maniera drammatica, anche le famiglie, i genitori, che sperimentano la propria impotenza e la mancanza di risposte.

Il 15 marzo in Italia si è celebrata la Giornata del fiocchetto lilla, che vuole sensibilizzare su questo tema. Le rotonde della città di Cuneo si sono riempite di fiocchetti. A Prunetto, nello stesso giorno, si è festeggiato il primo anno di vita della Residenza Villa Giulia, una struttura riabilitativa, unica in Piemonte, dedicata ad alcuni disturbi alimentari, tra cui l'obesità e il disturbo da alimentazione incontrollata, fino all'anoressia non allo stadio gravissimo.

Barbara Simonelli ne parlerà con Giovanni Giordano, vicepresidente dell'associazione A-Fidati, e con Stefania Lanaro, psicoterapeuta, psicomtricista e fisioterapista responsabile della struttura di Prunetto.

