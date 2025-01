Cuneo, da ieri attive le nuove tariffe dei parcheggi blu sull'altipiano: assicureranno il mantenimento delle agevolazioni sul trasporto pubblico locale

Risulta entrata in funzione ufficialmente dalla giornata di ieri, mercoledì 1 gennaio 2025, la nuova tariffazione per i parcheggi a pagamento dell’altipiano di Cuneo. Già comunicata – anche tramite il nostro giornale – nelle scorse settimane, e contestualmente già discussa in Consiglio comunale, la misura propone un aggiornamento secondo parametri Istat del costo della sosta negli stalli blu secondo il seguente schema:

Se mediamente il Comune incamerava circa 800mila euro annui dalle tariffe dei parcheggi a pagamento, il recente aumento si prospetta porterà la cifra a un milione di euro, che troverà sfogo nella copertura delle diverse agevolazioni legate al trasporto pubblico locale già attuate dal Comune e recentemente incrementatesi in maniera notevole (tanto che la somma di queste tocca la cifra di 1.700.000 euro annui).

Contestualmente all’aumento della tariffa si è aumentato anche il numero di stalli di sosta a pagamento sull’altipiano di 408 unità.

“Il parcheggio è un elemento di un insieme più ampio, quello della mobilità urbana cittadina – ha commentato l’assessore Luca Pellegrino nell’ultimo Consiglio comunale -. Partire dal presupposto che quello blu esista per far fare cassa al Comune è sbagliato: serve a garantire la rotazione nelle zone centrali e i servizi per la mobilità. Sia chiaro che senza il nostro contributo di 109.000 euro le scuole non potrebbero sostenere il costo del servizio di trasporto, per esempio”.

“Si tratta di scelte politiche e amministrative, fatte anche di misure infelici ma necessarie. Prenderne altre significherebbe agire in maniera diversa rispetto ad alcune agevolazioni e aiuti economici che, in città, sono una realtà odierna” ha concluso Pellegrino.

Unica tariffa a rimanere esente dal rincaro è quella dei parcheggi blu dell’area dell’ospedale Santa Croce, che rimarrà invariata.