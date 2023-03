Il liceo artistico di Cuneo mette all'asta un forno per cottura ceramica e due torchi

Il liceo artistico Bianchi Virginio di Cuneo mette all'asta alcuni beni non più utilizzabili dall'istituzione scolastica. Si tratta di un forno per cottura ceramica elettrico (prezzo di vendita 150 euro), un torchio pneumatico per l’incisione dei telai serigrafici (prezzo di vendita 70 euro) e un torchio calcografico (prezzo di vendita 70 euro).

L’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente, avverrà a favore della migliore offerta per singolo bene, senza rilancio. I beni sono ceduti al migliore offerente fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di valutare la congruità del prezzo offerto.

L’aggiudicazione per ciascun lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida dalla Commissione Tecnica.

I beni posti in vendita sono visionabili presso la sede dell’istituto.

Le offerte, pena esclusione, devono essere presentate compilando l’apposito modulo e inviate entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 marzo 2023 e non farà fede il timbro postale. Invio tramite PEC indirizzata a cnis02400g@pec.istruzione.it ; tramite busta raccomandata A/R o mediante consegna a mano presso la segreteria del Liceo dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13.

L’aggiudicazione sarà disposta con Determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli esiti dell’asta risultanti da apposito verbale, verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e comunicata agli interessati.

I beni, di piena proprietà della Scuola, sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato dall’aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione o ritiro del bene.

Essi vengono generalmente definiti non funzionanti e beni inservibili all’uso e sono ceduti con la formula “Visto e piaciuto” in quanto possono non corrispondere alle attuali norme di commercializzazione e sicurezza.



Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.bianchivirginio.