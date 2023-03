Perché conviene acquistare un Auto Usata da un Concessionario

L'acquisto di un'auto usata può essere una scelta vantaggiosa per molti motivi. Ma la domanda che molti si pongono è: conviene acquistare un'auto usata da un concessionario? In questo articolo, Ford Blubay, concessionario Ford con un parco auto usate ampio, che è presente nel settore delle auto da molti anni vi spiegherà i vantaggi di acquistare un'auto usata da un concessionario e come ottenere il massimo dal vostro acquisto.

Vantaggi dell'acquisto

Acquistare un'auto usata da un concessionario ha molti vantaggi, come ad esempio:

1. Garanzia: quando acquisti un'auto usata da un concessionario, viene fornita una garanzia base di 12 mesi (mentre per acquisto da privati non viene fornita alcuna garanzia), che ti protegge da eventuali problemi che potrebbero sorgere dopo l'acquisto.

2. Controllo della qualità: i concessionari hanno standard elevati per le auto che vendono, quindi troverai auto in perfette condizioni.

3. Assistenza post-vendita: i concessionari offrono un'assistenza post-vendita completa, che ti aiuterà con eventuali problemi che potrebbero sorgere dopo l'acquisto.

4. Finanziamento: i concessionari offrono spesso opzioni di finanziamento, che possono rendere l'acquisto dell'auto usata ancora più conveniente.

5. Varietà: un concessionario ha un inventario più ampio di auto usate rispetto ad un privato, quindi hai maggiori opzioni tra cui scegliere.

Come ottenere il massimo dal tuo acquisto

Per ottenere il massimo dal tuo acquisto di un'auto usata da un concessionario, ecco alcuni consigli:

1. Fai una ricerca approfondita: prima di acquistare un'auto usata da un concessionario, fai una ricerca approfondita sui prezzi di mercato e sulle caratteristiche dell'auto che ti interessa.

2. Fai un'ispezione: non fidarti solo della descrizione fornita dal concessionario, ma fai un'ispezione dell'auto per verificare le condizioni effettive.

3. Chiedi informazioni sulla storia dell'auto: chiedi al concessionario di fornirti informazioni sulla storia dell'auto, come ad esempio eventuali incidenti o riparazioni effettuate.

4. Fai un test drive: prima di acquistare un'auto usata, è importante effettuare un test drive per verificare che l'auto sia adatta alle tue esigenze.

5. Valuta l'offerta di finanziamento: se hai intenzione di finanziare l'acquisto, valuta attentamente le opzioni offerte dal concessionario e confrontale con altre offerte presenti sul mercato.

Professionalità al servizio del cliente

Acquistare un'auto usata da un concessionario può essere una scelta vantaggiosa, grazie alla garanzia offerta, al controllo della qualità dell'auto e all'assistenza post-vendita. Tuttavia, è importante seguire alcuni consigli per ottenere il massimo dal tuo acquisto. Affidati a dei professionisti per un acquisto senza preoccupazioni, Blubay dispone di oltre 120 vetture usate, immediatamente disponibili, con un'ampia gamma di motorizzazioni e colori tra cui scegliere. City car, SUV, station wagon, berline, sportive, da Blubay chiunque più trovare il veicolo più adatto alle proprie esigenze, tutti con chilometri certificati. Una garanzia di 7 anni nelle auto con meno di 3 anni di vita e un usato approvato Ford che nulla ha da invidiare al nuovo, compresa l'assistenza garantita post vendita. Ventanni di storia e quattro moderne sedi presenti a: Livorno, Pisa, Cecina e Piombino, queste le credenziali di Blubay, una delle concessionarie più influenti e conosciute del centro Italia, che si avvale di un folto gruppo di consulenti capaci di capire le necessità di ogni cliente, indirizzandolo nella giusta scelta della propria automobile.

Per conoscere il vasto parco macchine usate basta recarsi in una delle quattro sedi o visitare il sito.