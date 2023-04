Condannato a 12 anni di carcere il 40enne che stuprò una donna al parco fluviale di Cuneo

“Ero ubriaco. Non mi ricordo nulla. Non confermo e non nego”. Aveva detto così durante l’interrogatorio di garanzia Dorin Traian Plesa, il 40enne di origini romene accusato di aver stuprato una donna di settant’anni domenica 11 settembre al parco fluviale.

A fronte dei gravi indizi raccolti a suo carico il Gip aveva disposto per lui la custodia cautelare. L’uomo è attualmente detenuto nella sezione dei ‘protetti’ del carcere di Vercelli. Tramite il suo legale, l'avvocato Pier Carlo Botto, aveva scelto di essere processato con rito abbreviato.

Stamattina la celebrazione dell’udienza. L’accusa, violenza sessuale aggravata, è stata sostenuta dal procuratore capo Onelio Dodero, che ha chiesto per lui una condanna di 7 anni e 4 mesi di reclusione.

Il giudice per l’udienza preliminare, il dottor Alberto Boetti, allo stato degli atti, come prevede il rito alternativo che concede lo sconto di pena di un terzo, e tenendo conto del vincolo della continuazione, ha condannato l’uomo a 12 anni e 4 mesi di reclusione.