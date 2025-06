A fuoco un trattore con imballatrice in Regione Sagnassi a Centallo

Incendio trattore a Centallo in Regiona Sagnassi A Centallo, in direzione Levaldigi – Regione Sagnassi – sono ancora in corso i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento di un incendio ad un trattore con annessa imballatrice.

I soccorsi sono stati richiesti dall’operatore della macchina attorno alle 15 di oggi.

Sul posto sono accorsi i Vigili Volontari di Busca e i Vigili del Fuoco di Cuneo con l’autobotte. Proseguono i lavori di messa in sicurezza del mezzo. Non ci sono stati feriti.

Un secondo incendio di un mezzo agricolo si è verificato attorno alle 14 i regione Suniglia, a Savigliano.