Rifreddo, domenica 23 aprile si commemora in anticipo la ricorrenza della Liberazione

Si terranno, come di consueto, la domenica antecedente al 25 aprile le celebrazioni della Festa della liberazione nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

Un ricorrenza per la quale l’Amministrazione comunale ha chiamato a raccolta le associazioni e le scuole del paese invitandole formalmente ad intervenire alle celebrazioni. Il programma della giornata avrà inizio verso le 11.00 con le autorità e i labari delle varie associazioni cittadine che si riuniranno in piazza della Vittoria per poi partecipare alla Santa Messa in ricordo dei soldati defunti nelle due guerre mondiali.

Alla conclusione della stessa ci si trasferirà sul piazzale davanti alla Chiesa, visto che il monumento ai caduti è attualmente coinvolto nei lavori di rifacimento della piazza centrale del paese, dove gli amministratori comunali, l’associazione Alpini, i ragazzi delle scuole e tutte le altre associazioni coinvolte provvederanno a rendere gli onori ai caduti ed a recitare una preghiera in loro suffragio.

Chiuso il momento rievocativo i partecipanti potranno rifocillarsi con l’aperitivo che l’Amministrazione comunale offrirà di fronte alla chiesa parrocchiale.