Ancora successi per gli allievi del liceo musicale di Cuneo

Finale d’anno con il botto per il Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo che continua a mietere ottimi risultati ai concorsi sia nazionali che internazionali.

Ginevra Anghilante e Aldo Camandona della classe 3M hanno ottenuto un Primo Premio nella categoria “professionisti” al Concorso Internazionale di Interpretazione e Creazione Artistica “Giovani Artisti” giunto alla sua 12esima edizione che si è svolto dal 2 al 4 giugno, presso la Sala dello Spettacolo “Mihai Perian” del Liceo Artistico “Ion Vidu” di Timişoara in Romania, quest’anno capitale europea della cultura.



Ginevra Anghilante, seguita dalla professoressa Elda Giordana, ha partecipato nella sezione canto lirico, mentre Aldo Camandona, seguito dal professor Elia Faletto, ha partecipato nella sezione fiati con il saxofono.



Il concorso, che è organizzato dalla "Società Internazionale per gli Studi Musicali", in collaborazione con l'Università "Aurel Vlaicu" di Arad, il Liceo Artistico "Ion Vidu" di Timisoara e l'Associazione "Estravaganza", si rivolge sia alle categorie professionistiche che amatoriali nelle sezioni: Interpretazione Musicale Strumentale e Vocale e Danza.

Oltre 300 i partecipanti provenienti da Romania, Serbia, Belgio,Ungheria, Germania, Turchia, Cina, Singapore e anche Italia, sia nella versione in presenza che on line. Le giurie specializzate erano composte da docenti delle Scuole Superiori di Musica e docenti universitari, artisti lirici dell'Opera Nazionale Rumena di Timisoara. La professoressa Veronica Demenuescu è il Direttore Esecutivo e fondatore del Concorso.