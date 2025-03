La Granda a cinque anni dal Covid: cosa rimane di quei giorni alienanti e inattesi? [VIDEO]

Ricorrono proprio in questo mese di marzo – nella nostra provincia ma in tutto il Paese - non solo i cinque anni dallo scoppio ufficiale della pandemia da Covid-19 ma, anche, la giornata nazionale in ricordo delle vittime della pandemia. Un momento storico che, piaccia o meno, ha funzionato come uno spartiacque nella vita di molti di noi.

Che ricordi hanno i cuneesi di quei giorni alienanti e inaspettati? E cos’è rimasto di quel periodo? Nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi le opinioni di alcuni residenti della provincia.