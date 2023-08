Entrano in casa e trovano due finti carabinieri pronti a derubarli: è successo ieri a Cuneo

"Richiamiamo tutti alla massima attenzione, in particolare chi vive in aree isolate o periferiche". A dirlo il neo insediato questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi che, al suo secondo giorno in Granda, ha già capito che le truffe sono una vera piaga in un territorio esteso, con tanti anziani e con una densità abitativa molto bassa.

L'ultimo caso è avvenuto ieri mattina, alle porte del capoluogo, in una casa piuttosto isolata. Qui una coppia, rientrando in casa, ha trovato all'interno due persone camuffate da carabinieri: indossavano infatti una divisa blu e un cinturone bianco, forse erano addirittura armati o volevano farlo credere.

I due truffatori hanno motivato la loro presenza asserendo di essere stati chiamati per sventare un furto, ma erano invece pronti a commetterlo, tra l'altro travisati grazie alla mascherina chirurgica indossata, a detta loro, per ragioni sanitarie.

I proprietari di casa non ci hanno creduto, pronti a chiamare il 112. I due malviventi, vista la mal parata, si sono immediatamente allontanati senza riuscire a commettere il furto.