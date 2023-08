Disagi a Paesana per una grossa perdita dell'acquedotto

Un’importante perdita di acqua, dovuta presumibilmente ad una grossa crepa venutasi a creare nel tubo principale dell’acquedotto comunale, in piazza Biglia, in Borgo Santa Margherita, ha creato non pochi problemi alle abitazioni della zona. “Abbiamo tempestivamente provveduto a segnalare l’accaduto alla squadra di pronto intervento dell’Acda”, ha dichiarato il vicesindaco di Paesana Marco Margaria.

In Piazza Biglia l'intervento non è stato risolutivo, ma ha migliorato la situazione.

"Gli uomini dell’Azienda Cuneese dell’acque hanno provveduto a chiudere le paratie che permettono all’acqua di affluire e scorrere nella tubazione interessata dal guasto”, ha spiegato il vicesindaco Margaria che segue da vicino l’evolversi della situazione.

L'intevento ha creato dei disagi, lasciando a secco tutti i rubinetti delle case a valle del guasto, ed in particolare quelle della frazione Allemagna e della strada di accesso alla medesima.