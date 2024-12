Non ce l'ha fatta il 60enne ferito gravemente nell'incidente in via Villafalletto a Fossano

Non ce l'ha fatta l'uomo 60enne rimasto ferito gravemente nell'incidente di oggi pomeriggio, 30 dicembre, a Fossano in via Villafalletto.



La vittima è Giovanni Pagliano, residente a Verzuolo. L'uomo era alla guida della sua auto, quando in autonomia è uscita di strada. Era stato immediatamente soccorso ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Nelle ore successive la sua situazione si è ulteriormente aggravata trasformando l'incidente in una tragica fatalità che gli è costata la vita.



[Giovanni Pagliano]

Classe 1962, Pagliano da oltre 40 anni era nel direttivo del Tennis Club di corso Ancina a Saluzzo, dove si occupava delle giovani promesse e dell'organizzazione di tornei di tennis. Viene ricordato come una persona bonaria, chiamato da tutti "Gianni".