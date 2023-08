IN Valle Stura continuano le attività legate al progetto "Giovani Ripartenze"

Continuano le attività del progetto “Giovani Ripartenze” nel territorio della Valle Stura. Nelle settimane che precedono la riapertura delle scuole saranno numerose le attività proposte ai giovani del territorio, approfittando ancora del tempo libero a disposizione.

E’ iniziato un corso base di parkour, in collaborazione con l'associazione Seven Stars Moovement Freestyle Sports. E’ ancora possibile iscriversi al percorso, rivolto in particolare ai ragazzi delle scuole superiori. I prossimi appuntamenti saranno lunedì 4 settembre e giovedì 7 settembre, dalle ore 15 alle ore 16, presso il centro aggregativo di Borgo San Dalmazzo (Palazzo Bertello, ingresso in via Vittorio Veneto) e mercoledì 30 agosto, lunedì 4 settembre e giovedì 7 settembre, dalle ore 11 alle ore 12:30 a Demonte, presso piazza Nuto Revelli (anfiteatro).

Verrà inoltre affrontato il tema dell’espressione artistica attraverso la fotografia e il video making, con la collaborazione di Paolo Ansaldi, grazie al corso “click-giovani” che inizierà venerdì 1 settembre a Gaiola, presso il centro polifunzionale La Gramigna (via piave, n.3), sede dell’associazione Yepp Valle Stura. Il corso prevede quattro lezioni teoriche e quattro uscite pratiche sul territorio, per sperimentare le nozioni acquisite in aula. E’ adatto a tutti, anche a chi è alle prime armi con questi strumenti artistici. Qui di seguito il calendario degli appuntamenti del corso: le lezioni teoriche si terranno venerdì 1 settembre, 15 settembre, 22 settembre e 6 ottobre, dalle 20:30 alle 22:00; le uscite pratiche sul territorio saranno invece sabato 9 settembre, domenica 17 settembre, sabato 30 settembre e domenica 8 ottobre.

Infine ritorna lo sportello individuale “Ti Ascolto”, con Elisa Dalmasso psicologa e psicoterapeuta, per gli/le adolescenti e i/le giovani adulti della Valle Stura di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Lo sportello sarà aperto nelle date di lunedì 11 settembre, 2 e 16 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00.

Lo sportello è uno spazio itinerante, che vuole andare incontro alle esigenze dei giovani della Valle Stura. Ci si può incontrare negli spazi dell’associazione Yepp Valle Stura, a Gaiola presso “la Gramigna” e a Demonte nel centro “Ultim pian” di Piazza Nuto Revelli oppure in altri luoghi neutri, concordandolo con gli operatori di riferimento. E’ uno spazio sicuro e guidato da professionisti, per raccontarsi e cercare di conoscersi di più.

Tutte le attività proposte sono gratuite e sono rivolte in particolare ai giovani, residenti in Valle Stura e Borgo San Dalmazzo, dai 15 ai 29 anni. E’ necessaria l’iscrizione perché i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni contatta gli educatori professionali referenti:

Borgo San Dalmazzo - Fulvia Ercole - 328 135 3718

Valle Stura - Alessia Bagnis - 327 926 8399

“Giovani Ripartenze” è un progetto di: Unione Montana Valle Stura, Comune di Borgo San Dalmazzo, Cooperativa Emmanuele, ASLCN1, Consulta Giovani di Borgo San Dalmazzo, Yepp Valle Stura, associazione Amici di Demonte, Liberavoce ODV, Le attività proposte mirano a promuovere il benessere emotivo e psicologico dei giovani dai 15 ai 29 anni.