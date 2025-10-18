Cuneo: principio di incendio in un appartamento a San Rocco Castagnaretta, non ci sono feriti

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, nella tarda mattinata odierna, per un principio di incendio all'interno di un appartamento di Via Auriate, in frazione San Rocco Castagnaretta a Cuneo.
Per cause da accertare la cucina è andata in fiamme, poco dopo le 12.
Sul posto i pompieri con la squadra di Cuneo che hanno spento l'incendio riportando la situazione sotto controllo. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati ma solo danni materiali. Precauzionalmente sono stati fatti uscire di casa anche gli altri residenti dello stabile.