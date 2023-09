Un successo la 26^ Ruota d'Oro Storica di Cuneo

Si è conclusa con un gran successo di pubblico e di partecipanti, la XXVI^ edizione della Ruota d’Oro Storica; tutti e 61 gli equipaggi iscritti -tra cui numerosi i giovani- hanno preso il via sabato mattina dalla splendida cornice di Piazza Galimberti, accompagnati dal timido sole che ha sfidato le previsioni metereologiche avverse della vigilia e dai buoni auspici delle autorità intervenute: il rappresentante dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), il Questore dott. Grassi, rappresentanti di ATL, Confartigianato, il Presidente ACI, i Consiglieri Regionali Bongioanni e Demarchi, la Sindaca Patrizia Manassero con gli assessori Fantino, Serale, Tomatis, Pellegrino e Demichelis al quale è stato consegnato un assegno di 1500 € per il verde cittadino a compensazione della CO2 prodotta.



La clemenza del tempo ha consentito l’esposizione statica dei veicoli d’epoca in collaborazione con l’Associazione Ruote d’epoca di Cherasco e Confartigianato Cuneo e favorito la partecipazione anche degli oltre 30 motociclisti ospitati da quest’anno all’interno della kermesse; in mattinata tutta l’allegra brigata scortata da un’auto storica della Polizia Stradale, ha preso la strada verso le Valli Monregalesi, scelte quest’anno come location per le prove di abilità riservate agli equipaggi automobilistici e per il tour turistico affrontato in sella alle due ruote, queste accompagnate da due motociclette storiche dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Canale.



Dopo la sosta pranzo, che ha permesso di testare le specialità enogastronomiche della zona, la pioggia e una nebbiolina autunnale sono arrivate a disturbare il programma pomeridiano dell’evento, sollecitando il rientro dei centauri mentre le auto completavano la seconda sessione di prove dislocate lungo la strada del ritorno a Cuneo, che fortunatamente è avvenuto nuovamente all’asciutto, con il pubblico degli appassionati a seguire l’ultima prova al millesimo di secondo, valida per l’assegnazione del gran premio cittadino, vinto dalla coppia Elena Merenda e Andrea Operti della Scuderia Veltro.



Per la cronaca il podio della classifica assoluta è stato occupato dagli equipaggi: Bisi Massimo e Cattivelli Claudio su porsche 356 in terza posizione, Malucelli Andrea e Bernuzzi Monica su Lancia Beta Montecarlo nella piazza d’onore mentre il gradino più alto se l’è riservato la coppia Aghem Gianmaria -veterano della Ruota e della specialità- con Civallero Riccardo su A112 Abarth.