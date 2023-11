La realtà aumentata, ultima frontiera della robotica, nei corsi del Vallauri

Dando risposta ad un bisogno formativo che le aziende tecnologicamente più avanzate richiedono, il Vallauri ha introdotto nei curricula dei suoi tecnici, in meccatronica e in energia, la realtà aumentata l’ultima frontiera della robotica.

È un investimento tecnologico notevole, che modifica il modo di pensare il rapporto tra uomo e macchina.

Nel corso degli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica ha portato a radicali cambiamenti del modo in cui interagiamo con il mondo circostante. Cambiamenti resi possibili dalla rivoluzione introdotta dalle tecnologie della realtà aumentata, della realtà virtuale, della robotica e della prototipazione, che ora “lavorando insieme” aprono nuovi scenari e impensati orizzonti di innovazione. Formando i suoi docenti all’innovazione (in collaborazione stretta col Politecnico di Torino) e appropriandosi di queste nuove tecnologie, l’IIS G. Vallauri è in grado oggi di offrire un curriculum degli studi, sotto il profilo teorico e applicativo, di alto livello tecnologico.

L'integrazione di queste tecnologie offre una serie di opportunità innovative: la robotica può trarre vantaggio dalla realtà aumentata (AR) e virtuale (VR) per migliorare la navigazione e l'interazione con l'ambiente circostante, i robot dotati di dispositivi AR possono ricevere informazioni in tempo reale per compiere azioni complesse, come l'assemblaggio di componenti. La prototipazione può sfruttare la VR per simulare il funzionamento di nuovi prodotti o macchine senza la necessità di costruire fisicamente prototipi.

Questa sinergia tra tecnologie sta accelerando la trasformazione del nostro modo di vivere, lavorare e interagire con il mondo che ci circonda. Mentre queste tecnologie continuano a evolversi, è entusiasmante immaginare quale tipo di futuro ci riserveranno.