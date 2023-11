Lo scatto 'impossibile' del Monviso che spunta dal mare immortalato dalla Toscana

Ancora uno scatto “impossibile” per Fabio Longaron, giovane fotografo toscano innamorato del nostro Re di Pietra.

La foto del 24enne di Piano di Mommio (comune a pochi chilometri da Viareggio, in provincia di Lucca) è stata scattata ieri, giovedì 23 novembre, al tramonto.

La distanza dal Monviso è cospicua (circa 270 chilometri), ma le condizioni meteo erano ottimali per poter immortalare la riconoscibilissima sagoma del monte da cui nasce il fiume Po.

Come più volte raccontato su Targatocn.it Fabio ha una profonda passione per la fotografia e studia Scienze Naturali e Ambientali a Pisa, dove si specializzerà in Meteorologia.