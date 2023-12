Acda firma convenzione con il Poli di Torino: sarà sede di tirocini formativi e di orientamento per laureandi

Acda Spa ha sottoscritto la convenzione con il Politecnico di Torino per accreditarsi come soggetto ospitante per tirocini formativi e di orientamento in favore di studenti laureandi.

Uno strumento che ha l’obiettivo di assicurare al tirocinante un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche competenze.

Un percorso che consente di coltivare il talento e di far acquisire professionalità nei settori del Servizio Idrico Integrato e dello sviluppo della progettazione energetica a studenti che potrebbero trovare sbocchi lavorativi.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta perché intensifica la collaborazione con il Politecnico di Torino, alimenta la nostra partecipazione nella formazione – ad oggi interveniamo già nelle scuole primarie e secondarie oltreché negli istituti tecnici e nei licei – e ci consente di interagire con giovani ingegneri preparati e particolarmente abili nell’utilizzo delle nuove tecnologie. A novembre abbiamo iniziato con un laurendo in Ingegneria energetica e nucleare” dichiara l’ing. Andrea Ponta, Direttore Generale Acda Spa.