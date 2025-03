Cuneo, partiti i lavori nello spazio dell’ex-caserma Montezemolo: area di 30mila metri quadri sarà restituita alla città

Ha iniziato ad animarsi il perimetro dell’ex caserma Montezemolo: sulla porzione di caserma di proprietà del Comune, si lavora per trasformare l’area in uno spazio che verrà restituito alla città. La superficie di intervento è di circa 30.000 metri quadri, ed è solo una parte dell’intera caserma Montezemolo, che nella restante porzione sul lato Sud resta di proprietà del Demanio Militare.

Fin dall’inizio del percorso progettuale, affidato alla compagine Politecnica e Paisà Architettura del Paesaggio Srl, si è identificata l’area come una sorta di cerniera tra la città e il territorio che la circonda, uno spazio in cui far incontrare dimensioni diverse.

Nell’intervento di riqualificazione convergono, infatti, una serie di obiettivi: rendere l’area fruibile nella quotidianità dei cittadini cuneesi; collegare la parte est ed ovest della città; creare uno spazio, per ospitare eventi ed iniziative che potranno fare da volano anche per attrarre turisti e visitatori del territorio; valorizzare il verde; recuperare l’edificio posto su Corso Francia per far nascere uno spazio creativo e versatile. Il risultato sarà una grande area verde unitaria, in cui saranno possibili attività diverse.

Saranno conservati e valorizzati in termini di memoria, la garitta della sentinella a protezione del passo carraio su corso Francia e le lapidi commemorative. Le aree verdi saranno oggetto di particolare cura conservativa e migliorativa, che dovrà prevedere l’abbattimento delle piante malate o instabili che saranno sostituite o integrate.

Il fabbricato posto sull’accesso di corso Francia subirà un intervento di recupero strutturale, architettonico e impiantistico con opere di alto efficientamento energetico (un secondo fabbricato pre-esistente è stato demolito nei mesi scorsi, perché strutturalmente troppo precario). Sarà predisposta con i necessari sottoservizi un’ampia area centrale che potrà così ospitare diverse tipologie di eventi.

Saranno realizzate nuove pavimentazioni in materiale lapideo a fughe aperte che garantiranno la permeabilità del suolo. Le superfici oggi asfaltate verranno ridotte, aumentando così le aree verdi. Verranno realizzati percorsi ciclo-pedonali che attraverseranno l’area e serviranno a collegare l’asse di corso Francia con il quartiere San Paolo.

L’intervento, dal valore complessivo di 3,9 milioni di euro è reso possibile grazie ai fondi europei dell’Agenda Urbana. I lavori sono stati affidati ad un raggruppamento di imprese con capogruppo Massucco Costruzioni Srl. Si prevede per l’intervento una durata di 400 giorni naturali e consecutivi fatti salvi imprevisti.

Il cantiere sarà accompagnato da apposite e periodiche informative che racconteranno quanto avviene all’interno dell’area.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “Siamo arrivati alla fase dei lavori di quest’area da anni dismessa dal Demanio. Dopo aver assistito alla trasformazione portata dalla creazione di Parco Parri, ora il cambiamento si estende in questa porzione di territorio. Il nuovo spazio Montezemolo ha l’obiettivo di arricchire la città di una nuova area ricreativa, restituire uno spazio verde che era precluso, abbellire una zona di passaggio, unire con piste ciclabili quartieri ora separati. Il progetto preparato concentra gli esiti del percorso partecipato che l’Amministrazione aveva voluto. Cuneo si trasforma grazie al contributo di tutti”.