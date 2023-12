In partenza il corso gratuito di carpenteria del legno per adulti disoccupati

Ci sono ancora posti disponibili per il corso gratuito Addetto di falegnameria: carpenteria in legno, in partenza a dicembre presso la sede di Boves delle Scuole Tecniche San Carlo, rivolto ad adulti disoccupati in possesso di Licenza Media.

Perché scegliere una formazione nel settore legno? Perché il legno è forte, dona calore, possiede una grande versatilità, è per sua natura innovativo e rispondente agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il corso ha una durata di 600 ore e include uno stage di 200 ore in aziende del settore. La formazione prevede un approccio prevalentemente tecnico, finalizzato all’apprendimento delle basi della carpenteria in legno, mediante attività pratiche svolte in laboratorio. Il programma include inoltre una specifica formazione relativa alla progettazione e alle conoscenze tecniche e professionali del settore.

Al termine del corso è previso l’esame finale per il conseguimento della Qualifica Professionale; l’accompagnamento all’inserimento lavorativo è infine un tassello fondamentale ed è garantito dallo sportello di Servizi al lavoro presente presso la sede.

Il corso rientra nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). I corsi del Programma Gol per l’anno 2023/2024 sono finanziati dalle risorse del PNRR e sono in fase di presentazione, approvazione e finanziamento. Sono rivolti a persone di entrambi i sessi (L. 903/77 –L. 125/91).

Per maggiori info e iscrizioni rivolgersi all’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, via Borgo San Dalmazzo n. 19, Boves (CN).

Telefono 0171/390148 – boves@scuolesancarlo.org

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo www.scuolesancarlo.org