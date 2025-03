Persona armata in banca a Cuneo: interviene la squadra UOPI della Polizia, ma è una pistola giocattolo

Intervento dell'Unità Operativa di primo Intervento (UOPI) in corso Nizza a Cuneo, a seguito di una segnalazione giunta alla Questura di Cuneo sulla presenza di un soggetto armato in zona.

E' successo questa mattina 14 marzo. L'uomo, un italiano sulla cinquantina, residente nell'hinterland cuneese e già noto alle forze dell'ordine, è entrato negli uffici di una banca cittadina e, avvicinandosi ad un'impiegata, le ha detto: "Il metal detector non funziona, perché io sono armato", mostrando quindi la pistola sotto la giacca.

Si è quindi allontanato ribadendo di essere armato e di essere sfuggito ai controlli, per dirigersi quindi in corso Nizza. La donna ha immediatamente lanciato l'allarme ed è scattato l'intervento degli agenti, che hanno hanno individuato e immobilizzato a terra la persona in possesso della pistola, risultata poi essere un giocattolo.

Molte le persone che hanno assistito alla scena che ha visto impegnati gli agenti addestrati nelle operazioni di sicurezza più delicate, quale può ovviamente essere quella di una persona armata tra le vie cittadine.

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, che ha comunque destato allarme tra i numerosi presenti in attesa dei bus alla vicina fermata.

A quanto risulta il soggetto, che ora si trova in Questura, si sarebbe già reso protagonista di un episodio analogo in uno studio medico del capoluogo.