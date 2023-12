L'Oroscopo di Corinne dall'8 al 15 dicembre

ARIETE: Non siete molto soddisfatti di come procedono talune cose e vi converrebbe parlare dei vostri dubbi con le persone interessate, tagliare con ciò che mai potrà funzionare e fare un’analisi introspettiva al fine di capire quello che veramente volete. Per taluni l’attività assorbirà parecchio, altri dovranno consolare un malatino ma per tutti la settimana sarà più avvincente di un romanzo a puntate. La notte di Santa Lucia ponete sul davanzale una ciotola di latte e del pane.

TORO: Non è semplice sopportare tipi testoni oppure chiudere od aprire capitoli esistenziali ma le circostanze richiedono tal compito ed assolverlo darà in seguito ottime ricompense morali. Se pensate di avere un po’ di scalogna contrastatela appendendo, a Santa Lucia, una treccia d’aglio sopra il focolare. Possibili combini per un venerdì un po’ diverso dal consueto. Riparatevi dal freddo, tutelatevi contro l’influenza e siate prudenti sulla strada. Domenica intensa e, per taluni, festaiola.

GEMELLI: Vivete questo periodo valorizzando ciò che più conta, pensando un po’ più a voi stessi, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso un 2024 abbastanza rigoglioso. Nel contempo state attenti a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini e transazioni… Venerdì piacevole e adatto all’allestimento dell’alberello. A Santa Lucia attaccate all’uscio una scopetta affinché tutte le rogne se le porti via in fretta.

CANCRO: Con il beneplacito di Giove si placherà un tormentone, scamperete un guaio o concretizzerete un anelito. A volte l’affanno colpirà a tradimento, quasi vi sentiste impotenti di fronte a certi accadimenti, ma non crucciatevi perché Babbo Natale si sta adoperando per regalarvi qualcosa di speciale! Dalla figliolanza giungeranno novelle e un comunicato vi stupirà. A Santa Lucia mettete delle nocciole sul davanzale. Spostamenti o combini mangerecci.

LEONE: Sarete talmente indaffarati dal non capire neppure voi da qual parte siete girati… Qualche nativo sarà molto preso dal lavoro, altri rimarranno disgustati dall’altrui stupidità, altri ancora si arrabbieranno per un’iniquità. Ma, ad indorar la pillola, arrivano delle sorprese, dei simpatici ritrovi o una serata in allegria. Per tenere lontano i guai provate a posizionare, il 13 dicembre, delle bacche di ginepro all’interno dell’abitazione. Domenica convulsa e tendenza ai raffreddori.

VERGINE: Meticolosi e puntigliosi non accetterete recriminazioni rimbeccando chiunque si permetta di addossarvi colpe o seguiti a picchiare sul medesimo tasto. Alcuni nativi si toglieranno uno sfizietto, altri si preoccuperanno per un congiunto e se un accadimento rallegrerà, un posteriore irriterà. Ritrovi con amici o parenti. Venerdì adattissimo per acquisti e giretti nei mercatini. Il 13 dicembre, come portafortuna, mettete sotto l’alberello un bue e un asinello.

BILANCIA: Il sestile di Marte vi aiuterà a trovare uno spizzico di serenità malgrado qualcosina continui a preoccupare e un personaggio a stupire. In ambito privato toglietevi dalla testa un chiodo fisso e frequentate persone portatrici di buonumore. In casa o fuori una donna vi farà incavolare mentre, insieme a terzi, dovrete prendere delle decisioni. Invece, sial’8 dicembre che nel week end, succederà qualcosina di veramente particolare. A Santa Lucia fatevi un regalino o cavatevi un pallino.

SCORPIONE: Il cielo ultimamente non ha procacciato grandi compiacenze e, almeno per le feste, auspichereste momenti migliori riguardo lavoro, amore, famiglia e salute: tutti elementi per voi importanti in questo momento più delicato di una sfera di vetro soffiato… Tirerete ancora la carretta ma poi una matassa si sbroglierà, un fastidio si attenuerà e per Natale assaporerete una porzione di felicità. Se a Santa Lucia una candela bianca accenderete la sfiga e i guai allontanerete.

SAGITTARIO: Chissà che dono vi vorrà fare la Luna che il 12 dicembre si fa nuova nella vostra costellazione… Forse vi aiuterà a scacciare i brutti pensieri, a prendere una savia decisione, a risolvere un vecchio problema o a vedere un po’ di luce dopo tutte le traversie del 2023. Un soggetto a cui tenete parecchio si farà in quattro per voi, un’amica vi sosterrà e anche la salute migliorerà. Il giorno di Santa Lucia è il più adatto per collocare delle lucine sul davanzale.

CAPRICORNO: Turbati da qualche contesto indigesto avrete spesso la luna per traverso ma prendersela non serve a niente quindi armatevi di ottimismo e di pazienza senza ingigantire ostacoli sormontabili. Il trigono di Giove vi porterà qualche buona novella oppure vi riprenderete da un eventuale acciacco stagionale così come dovrete organizzarvi adeguatamente sia per un futuro evento che per gli acquisti di Natale. A Santa Lucia sarà di ottimo auspicio appendere all’uscio un rametto di vischio.

ACQUARIO: Mai come adesso i colpi di testa risulterebbero azzardati… ragion per cui ponderate i pro e i contro di qualsiasi decisione ed iniziate ad assaporare l’atmosfera delle prossime festività alla faccia di quelle falsità che tanto detestate, poi preventivate delle spese anche per le strenne di Natale e chiaritevi con il partner o con un amico prima di bisticciare. Viste o ritrovi in vista. Se volete attirare la fortuna a Santa Lucia esprimete un desiderio guardando la Luna.

PESCI: Alla faccia di Saturno, equilibrerete un settore traballante trascorrendo delle giornate incasinate ma, è proprio in questo periodo specie se operate in un settore commerciale, che dovete orchestrarvi per incrementare le entrate mentre in ambito privato un cicaleccio rischierà di minare un rapporto interpersonale. Occhio a non strafare in quanto essendo il tono energetico bassino basta un nonnulla a causare un acciacchino. A Santa Lucia fate incetta di nocciole tostate.

E che le stelle, Santa Lucia e il suo asinello, alleggeriscano ogni vostro fardello!